Leverkusens Kampf gegen die Zeit: Was Tahs Ausfall alles bedeuten würde

Eine Rippenprellung mit Einblutung gefährdet den Einsatz von Jonathan Tah am Sonntag im Topspiel gegen RB Leipzig ernsthaft. Der Ausfall des Abwehrchefs würde Leverkusens Trainer Gerardo Seoane Kopfzerbrechen bereiten.

Es wird ein Kampf gegen die Uhr. Reicht die Zeit für Abwehrchef Jonathan Tah, um am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Topspiel um Platz drei gegen RB Leipzig dabei zu sein? Beim torlosen Remis in Bochum zog sich der Nationalspieler eine schmerzhafte Rippenprellung mit Einblutung zu. Ob der Hüne beim Duell des Tabellendritten gegen seinen schärfsten Verfolger mitwirken kann, ist nach Klubangaben vom Dienstag fraglich.

Ein Ausfall Tahs wäre der nächste schwere personelle Rückschlag, den Gerardo Seoane in dieser Rückrunde verkraften müsste. Zehner Florian Wirtz (Kreuzbandriss), Offensivverteidiger Jeremie Frimpong (Syndesmoseriss), Offensiv-Allrounder Amine Adli (Sehnenriss im Oberschenkel) und Rechtsverteidiger Timothy Fosu-Mensah (Sehnenverletzung im Oberschenkel) fallen bereits bis Saisonende aus.

Auch Torjäger Patrik Schick fehlte zwischenzeitlich für fünf Ligaspiele wegen eines Faserrisses mit Sehnenbeteiligung in der Wade in Bayers Startelf. Und Rechtsaußen Karim Bellarabi meldete sich am Sonntag gegen Bochum mit seiner vierten Muskelverletzung in dieser Saison für mindestens drei Spiele ab.

Rechts und im Defensivzentrum - Seoanes Personalprobleme sind vielfältig

Bayer hat die Seuche, die mittlerweile die Handlungsmöglichkeiten von Seoane nicht nur personell, sondern auch taktisch einschränkt. Sollte Tah am Sonntag passen müssen, bliebe dem Schweizer noch eine Viererkette mit (von links) Mitchel Bakker, Piero Hincapie, Edmond Tapsoba und Odilon Kossounou.

Auch diese Abwehrreihe wäre qualitativ natürlich eine gute, doch zwei Probleme würde sie Seoane bereiten: Zum einen das seit Frimpongs Ausfall offenkundige Handicap, dass Bayer über keinen einsatzbereiten rechten Offensivverteidiger mehr verfügt. Zum anderen, dass der Trainer keine bundesligaerfahrene Alternative mehr fürs Abwehrzentrum besäße. So könnte U-19-Defensivakteur Sadik Fofana (18) gegen Leipzig ins Spieltagaufgebot rücken.

Den einzigen Abwehrspieler aus dem Profi-Kader, den Seoane noch in der Hinterhand hätte, wäre Daley Sinkgraven - ein vom offensiven Mittelfeldspieler zum Linksverteidiger umgeschulter Akteur, der auf dieser Position allerdings nur die Nummer drei hinter Hincapie und Bakker darstellt. Welche Notlösungen blieben also während der 90 Minuten?

Auch aus taktischer Sicht wäre der Ausfall von Tah ein Problem

Routinier und Sechser Julian Baumgartlinger (34), der unter Peter Bosz wiederholt durchaus zufriedenstellend als Innenverteidiger aushalf, stand aufgrund von zwei Knieoperationen zuletzt im Januar 2021 in Bayers Startelf. Den österreichischen Nationalspieler ohne jede Spielpraxis nach so langer Pause gegen Leipzigs Topstürmer zu bringen, dürfte weder Baumgartlinger noch Seoane glücklich machen. Sechser Robert Andrich bei Bedarf aus dem defensiven Mittelfeld abzuziehen, bliebe als Möglichkeit. Allerdings ist der Einfluss des Mentalitätsspielers im Mittelfeld so groß, dass auch diese Maßnahme einen Pferdefuß hätte. Jeder weitere Ausfall wäre also fatal.

Seoane drohen aber nicht nur die personellen Alternativen in der Abwehr auszugehen. Taktisch und systematisch wäre dies bei Tahs Fehlen genauso der Fall. Eine Dreier- bzw. Fünferkette könnte der Trainer als Variante auch nur mit Kunstgriffen bilden. Benötigt er doch den neben Hincapie und Tapsoba dritten einsatzfähigen Innenverteidiger Kossounou auf der rechten defensiven Außenbahn, auf der Seoane ebenfalls keine Alternative mehr besitzt.

Tahs Ausfall würde Seoane also nicht nur wegen der dann fehlenden Qualität des Nationalspielers erhebliche Kopfschmerzen bereiten.