Leverkusens Hofmann vor Rückkehr nach Gladbach mit "gemischten Gefühlen"

Sein Wechsel von Borussia Mönchengladbach nach Leverkusen kam nicht nur für alle Beobachter überraschend. Auch bei der Borussia wurde man vom Abflug von Jonas Hofmann kalt erwischt. Jetzt kehrt dieser mit Bayer 04 in den Borussia-Park zurück - mit gemischten Gefühlen.

Sein Transfer hatte für böses Blut gesorgt. Als Jonas Hofmann im Juli von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch machte und für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro zu Bayer 04 Leverkusen wechselte, sorgte dies bei der Borussia für schlechte Stimmung.

Schließlich war man in Gladbach davon ausgegangen, dass Borussias Topscorer der Vorsaison bleiben und sogar verlängern würde. Erklärte doch Sportgeschäftsführer Roland Virkus damals, der Klub habe Hofmann ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt, "das alle von Jonas aufgestellten Bedingungen erfüllt hat."

Eine Aussage, die die Wogen vor allem in den sozialen Netzwerken hochschlagen ließ. Dementsprechend blickt der Neu-Leverkusener seiner Rückkehr am Samstag entgegen. Mit "gemischten Gefühlen", wie der 31-Jährige zugibt, "ich hoffe, dass viele Leute eher das Positive sehen aus den siebeneinhalb Jahren und nicht diesen einen Moment dem Ganzen überordnen. Das ist bei vielen leider so, dass das mehr Bedeutung hat als siebeneinhalb Jahre. Aber das darf jeder für sich entscheiden. Ich nehme es so, wie es kommt."

Hofmann selbst blickt dem Auftritt im Borussia-Park nur mit guten Gedanken zurück. "Es wird vielleicht ein bisschen emotional, aber in positiver Sicht. Weil es schön ist, an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Ich freue mich da riesig darauf, alle wiederzusehen. Bei mir herrscht eigentlich pure Vorfreude." Und bei den Fans der Borussia?

Von Seiten des Klubs gibt es inzwischen jedenfalls deutliche Signale, dass das Wiedersehen harmonisch verlaufen soll. Der Ärger über Hofmanns Abgang ist verflogen. "Jonas ist ein guter Junge", erklärte Virkus bei Sport 1 im Doppelpass: "Wenn er die Möglichkeit hat zu wechseln und mit 31 Jahren nochmal international zu spielen, finde ich das nicht verwerflich. Ich bin Jonas nicht böse, aber das 'Wie' hat mich ein bisschen gestört. Aber wir wollen nicht nachkarten."

Hofmann soll vor der Partie offiziell von der Borussia verabschiedet werden, in den anschließenden 90 Minuten dann ausschließlich sportliche Rivalität herrschen. Der Sportler Jonas Hofmann hätte es verdient.