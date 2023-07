Leverkusens Grimaldo und der Wunsch nach einem Qualitätssprung

Leverkusens Neuzugang Alejandro Grimaldo hat viel vor. Bei seiner Vorstellung spricht er über Bayern München, Bayers Trainer Xabi Alonso, Roger Schmidt und seine Ziele.

Für Alejandro Grimaldo ist dieser Tage so gut wie alles neu. Über die Jugendabteilung des FC Valencia war der Spanier einst zum FC Barcelona gekommen, hatte fürs B-Team gespielt und Anfang 2016 den Schritt zu Benfica Lissabon gewagt. In diesem Sommer folgte der ablösefreie Wechsel nach Leverkusen - in ein für ihn neues Land mit fremder Sprache, in eine neue Liga. Eine Herausforderung, wie er sie sich wünschte nach siebeneinhalb Jahren in Portugal. Bei seiner Vorstellung wird deutlich: Der 27-Jährige ist angriffslustig und bereit, Verantwortung zu schultern.

"Ich will der Mannschaft helfen, einen Qualitätssprung zu schaffen. Selbstverständlich will ich hier Titel gewinnen", erklärt Grimaldo, der schon länger im Austausch mit Bayers spanischem Coach Xabi Alonso gestanden und früh gemerkt habe, "dass das Interesse an meiner Person sehr groß ist". Sein Landsmann sei ein wichtiger Faktor für ihn gewesen. Ebenso wie das ambitionierte Klubprojekt, in dem er als linker Schienenspieler oder linker Verteidiger vorgesehen ist. So oder so wird Grimaldo - 1,71 Meter klein, technisch gut und ein starker Flanken- sowie Standardschütze - viel in der Offensive gefragt sein.

Grimaldo: "Ich habe immer eine Führungsrolle eingenommen"

Da besitzt der Neue ausgeprägte Fähigkeiten. In 301 Pflichtspielen für Benfica erzielte er 27 Treffer und bereitete 66 Tore vor. Grimaldo kann es per Elfmeter, per Freistoß, flankt mal aus dem Halbfeld, mal von der Grundlinie - sein linker Fuß gilt als ebenso präzise wie gefährlich. "Wer hier die Standards schießen wird, muss natürlich der Trainer entscheiden, doch ich bin ein Typ", sagt Grimaldo, "der immer sagt, dass er sich bereit fühlt." Bereit, um voranzugehen. "Ich habe immer eine Führungsrolle eingenommen in den Mannschaften, in denen ich bisher gespielt habe. Das ist mein Anspruch."

Erstmal indes müsse er nun in der Vorbereitung "die Abläufe und auch etwas die Sprache lernen". Dann lässt sich eine Führungsrolle nun mal besser bekleiden. Grimaldo präsentiert sich überzeugt: "Die neuen, erfahrenen Spieler" - also Jonas Hofmann, Granit Xhaka, der am Donnerstag erstmals im Teamtraining dabei war, und auch er selbst -, "werden viel dazu beitragen, dass die jüngeren Spieler mit sehr viel Potenzial den nächsten Sprung schaffen können und die Mannschaft damit noch mehr Qualität besitzt." Die Intention sei es, "um Titel zu spielen". Klare Vorstellungen. Sicher ist allerdings: Dafür muss Bayer 04 künftig konstanter abliefern.

Grimaldo will dabei helfen - und sieht sich dem Bundesliga-Level zweifelsfrei gewachsen. "Es mag sein, dass die portugiesische Liga etwas schwächer ist als die Bundesliga, aber ich habe 40 Spiele auf höchstem Niveau in der Champions League absolviert. Ich werde die Vorbereitung brauchen, um mich an die Mannschaft und den Rhythmus zu gewöhnen. Ich bin aber guter Dinge", so der neue Werkself-Profi, der in Lissabon zuletzt von Bayers Ex-Coach Roger Schmidt (von Juli 2014 bis März 2017 in Leverkusen) trainiert wurde.

Schmidt habe "nur Gutes" berichtet über Liga und Klub. "Roger wollte natürlich eigentlich, dass ich bleibe. Er hat mir gratuliert zu dem Wechsel. Ich bin sehr dankbar, dass ich so viel unter ihm spielen durfte." 2022/23 war Grimaldo, insgesamt viermal Meister und einmal Pokalsieger mit Benfica sowie 2013 U-19-Europameister, in 54 von 55 Pflichtspielen auf dem Platz und elementarer Bestandteil des Schmidt-Teams. Nun folgt die nächste Herausforderung im für ihn neuen Land und in der neuen Liga. "Bayern München ist der Verein, den es zu schlagen gilt", sagt Bayers Neuverpflichtung. "Aber ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr mithalten können."