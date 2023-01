Leverkusens Geschäftsführer mit klarem Statement zu Tah und Hincapie

Um Piero Hincapie buhlen schon seit geraumer Zeit Klubs vor allem aus England. Jetzt zeigt zudem Nottingham Forest konkretes Interesse an Jonathan Tah. Doch Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes schließt einen Wechsel der beiden Innenverteidiger im Winter aus.

Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest hat konkretes Interesse an Leverkusens Abwehrspieler Jonathan Tah bekundet und möchte diesen noch im Januar unter Vertrag nehmen. In England wird sogar über einer 26-Millionen-Offerte des zweimaligen Europapokalsiegers der Landesmeister spekuliert, die aber nicht der Realität entsprechen dürfte. Doch einen Transfer des 26-jährigen deutschen Nationalspielers wird es nach den Worten von Simon Rolfes in dem aktuellen Transferfenster nicht geben.

"Wir werden Jona nicht abgeben", erklärt der Geschäftsführer Sport am Sonntag gegenüber dem kicker zu dem bis 2025 vertraglich gebundenen Rechtsfuß. Tah, der unter Trainer Xabi Alonso den unerschütterlichen Satus als Abwehrchef und der zentrale Akteur in der Dreierkette verloren hat, aber zuletzt beim 2:0 gegen Bochum wieder in der Startelf stand, wird also trotz des Werbens aus England bleiben. Und Gleiches soll auch für Piero Hincapie gelten.

Um den einzigen Linksfuß unter Leverkusens Innenverteidigern ranken sich seit Wochen Gerüchte über das Interesse diverser Klubs vor allem aus England. Mal ist es Chelsea, mal Arsenal, mal Tottenham, mit denen er 21-Jährige in Verbindung gebracht wird. Die Spurs sollen nun laut Bild ein Angebot über 25 Millionen Euro für Hincapie abgegeben haben. Aber auch hier schließt Rolfes einen Transfer aus. "Wir werden auch ihn nicht abgeben", sagt der 41-Jährige. Vielmehr möchte der Klub den noch bis 2026 laufenden Vertrag des ecuadorianischen WM-Teilnehmers vorzeitig verlängern.