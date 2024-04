Leverkusens EL-Rückspiel weckt vor allem in Tschechien Interesse

Der Blick der tschechischen Fußballfans richtet sich am Donnerstag nach London. Nationalmannschaftskapitän Tomas Soucek glaubt, dass "jeder in den Restaurants und Kneipen in Prag und in unserem ganzen Land zuschauen wird".

Schafft Liverpool das Comeback in Bergamo oder behält die Roma im italienischen Traditionsduell mit Milan die Oberhand? Zwei Fragen, die in Tschechien am Donnerstag wohl eher zweitrangig sind - zumindest, wenn es nach West Hams Tomas Soucek geht.

Der Kapitän der tschechischen Nationalmannschaft ist überzeugt, dass die meisten Fußballfans des Landes an diesem Donnerstagabend das Rückspiel zwischen West Ham und Leverkusen schauen. "Wir haben keine tschechischen Mannschaften mehr, und wir haben außer bei West Ham und Leverkusen keine Spieler mehr in der Champions League oder Europa League", wird der Mittelfeldspieler in einer Vereinsmitteilung zitiert und führt fort: "Das sind besondere Spiele für Tschechen, und ich glaube, dass jeder in den Restaurants und Kneipen in Prag und in unserem ganzen Land zuschauen wird."

Es beginnt wohl auf beiden Seiten ein tschechisches Duo

Es wäre nicht überraschend, wenn wie schon im Hinspiel gleich ein tschechisches Quartett im London Stadium beginnen würde: Bei den Hammers ist neben Soucek auch Vladimir Coufal als rechter Verteidiger gesetzt, bei Bayer steht Pokaltorwart Matej Kovar wohl zwischen den Pfosten und im Sturmzentrum beginnt Patrik Schick. Es hätte sogar noch ein Fünfter auf dem Platz stehen können - mindestens als Joker. Adam Hlozek fehlt der Elf von Xabi Alonso aber aufgrund einer Sprunggelenksverletzung.

Welche Mannschaft mehr Unterstützung aus Tschechien erhält, vermochte Soucek nicht zu sagen. Lediglich denke er, dass in England lebende Tschechen West Ham die Daumen drücken und in Deutschland lebende Landsmänner Leverkusen.

Dass Letztgenannte nach dem Abpfiff die Glücklicheren sein werden, ist derzeit wahrscheinlich. Denn die immer noch ungeschlagene Werkself reist bekanntlich dank des Hinspielerfolgs mit einem 2:0-Vorsprung in die englische Hauptstadt.