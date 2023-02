Leverkusens Drama, 2.Akt: Wirtz'scher Zauber im Harry-Potter-Kostüm

Es sollte ein Highlight in dieser bislang so tristen Saison von Bayer 04 werden. Am Ende entwickelte sich das Europa-League-Hinspiel mit einer 2:3-Niederlage gegen die AS Monaco nicht nur zu einer Tragödie, sondern stellte einen Offenbarungseid in drei Akten für den Fußball der Elf von Xabi Alonso dar. Der 2. Akt.

Was bisher geschah: Bis zur Pause hat Bayer 04 sein Publikum gequält, liegt durch ein Eigentor 0:1 zurück. Im Saal fragt man sich und fleht: Wo bist Du, schöner Bayer-Fußball? Himmel, hilf!

Vorhang, 2. Akt: Jeder Bayer-Fan, der angesichts der oft so gebremsten Auftritte seiner Werkself inzwischen den Glauben daran verloren hat, über welche individuelle Klasse Bayer 04 verfügt, sollte sich immer wieder die folgenden 20 Minuten des Spiels gegen die AS Monaco anschauen, die Florian Wirtz und Co. nach der Halbzeit des Europa-League-Spiels ablieferten.

Dem 30 Minuten lang erschreckenden ersten Akt und insgesamt schwachen 45 Minuten folgen nun wundervolle Momente. Dabei hilft aber nicht der Himmel, sondern eine in dieser Phase überirdisch erscheinende Kraft in Person von Florian Wirtz. Ein technisches Kabinettstückchen des Nationalspielers macht den Anfang, der erst auf engstem Raum einen Gegner düpiert, um dann Jeremie Frimpong auf der rechten Seite zu finden, der Torschütze Moussa Diaby glänzend bedient. Der Franzose trickst elf Meter vor dem Tor noch einen Monegassen aus, tunnelt AS-Keeper Alexander Nübel - ein Traumtor.

Die Arena, gerade noch im Grummel-Modus, explodiert förmlich. Der Wirtz'sche Zauber packt die 27.864 Besucher, versetzt sie an diesem Wieverfastelovend erstmals in Karnevalsstimmung. Selbst Diabys verletzungsbedingte Auswechslung acht Minuten später kann in diesem Moment die Stimmung nicht trüben, weil der 19-jährige Wirtz sich eine Minute darauf erneut das Harry-Potter-Kostüm überwirft, sich den Ball schnappt, zu einem unwiderstehlichen Solo ansetzt, die bislang so starke monegassische Defensive im Duell "Florian gegen den Rest der Welt" seziert und überlegt zum 2:1 einschiebt.

Mancher im Publikum hat kurz die Vision, gerade wahlweise Messi oder Maradona erblickt zu haben. Glückseligkeit schwängert die Arena. So schön kann Fußball sein!

An der individuellen Klasse liegt es also definitiv nicht, dass die Werkself, bei der der für Diaby eingewechselte Amine Adli mächtig Betrieb macht, so oft sein Publikum quält. Einzig das Zusammenspiel der zum Teil hoch veranlagten Künstler erfolgt halt viel zu oft eher zufällig als wohl überlegt vorbereitet. Auch viereinhalb Monate nach seiner Amtsübernahme hat es Trainer Xabi Alonso trotz einer mehr als sechswöchigen Winter-Vorbereitung noch nicht geschafft, dem Werksklub einen Plot zu schreiben, in dem das zweifellos vorhandene gewaltige Offensiv-Potenzial auch nur ansatzweise angemessen berücksichtigt ist.

Dem Publikum ist es in diesem Moment egal. Xabi Alonso bringt neun Minuten nach dem 2:1 mit Odilon Kossounou den vierten Innenverteidiger, um den Sieg zu verwalten.

Vorhang! Was noch niemand bemerkt hat: Das inzwischen so mitreißende Drama kippt hier schon wieder Richtung Tragödie. Doch noch hat Florian Wirtz alias Harry Potter, alias Lionel Messi, alias Diego Maradona die Massen nahezu in einen Rauschzustand versetzt.

Weiter zum 3. Akt