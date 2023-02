Leverkusens Drama, 1.Akt: Wo bist du, schöner Bayer-Fußball? Himmel, hilf!

Es sollte ein Highlight in dieser bislang so tristen Saison von Bayer 04 werden. Am Ende entwickelte sich das Europa-League-Hinspiel mit einer 2:3-Niederlage gegen die AS Monaco nicht nur zu einer Tragödie, sondern stellte einen Offenbarungseid in drei Akten für den Fußball der Elf von Xabi Alonso dar. Der 1. Akt.

Tragische Figur zu Beginn: Lukas Hradecky. IMAGO/Revierfoto