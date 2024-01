Leverkusens Amiri zum Check in Mainz

Dass Nadiem Amiri Bayer Leverkusen noch in diesem Winter verlassen will, ist ein offenes Geheimnis. Nun kristallisiert sich auch das Ziel des Mittelfeldspielers heraus: Denn Amiri befindet sich bereits auf dem Weg nach Mainz, um beim 1. FSV den Medizincheck zu absolvieren. Zunächst hatte "Sky" darüber berichtet. Der Vertrag Amiris bei der Werkslef endet im Sommer, die 05er müssten Stand jetzt also eine Ablöse entrichten. Ein Leihgeschäft käme nur in Betracht, sollte Amiri in Leverkusen nochmals verlängern. Höchstwahrscheinlich wird Amiri aber fest zu den Rheinhessen wechseln. Dort soll er der Mann werden, der die gewünschte Torgefahr erzeugt.