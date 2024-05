Leverkusen verlängert mit Abwehr-Ass

Der Kader des TSV Bayer 04 Leverkusen für die kommende Saison nimmt immer mehr Formen an. Die Werkselfen halten nun ein Talent, das vor allem defensiv überzeugt.

Der TSV Bayer 04 Leverkusen hat mit einer weiteren wichtigen Säule verlängert. Nach Fem Boeters, Jennifer Souza, Pia Terfloth und Christin Kaufman verlängert nun auch Marie Teusch ihren Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

"Ich freue mich auf ein weiteres Jahr in Leverkusen und blicke voller Vorfreude auf meine sechste Saison im Bayer-Trikot. Leverkusen ist mittlerweile meine zweite Heimat und ich bin dankbar für das Vertrauen des Vereins", erklärt sie.

Leverkusen-Talent überzeugt in der Defensive

Die bei der HSG Wittlich ausgebildete Kreisläuferin feierte vor drei Jahren beim 28:28 in Göppingen ihr Bundesliga-Debüt. Im Jahr 2022 folgte der Gewinn der Deutschen Meisterschaft mit der A-Jugend sowie der Sprung in den Bundesliga-Kader der Werkselfen.

In der laufenden Saison kam die 21-Jährige bisher in allen 23 Partien zum Einsatz und kam dabei fast ausschließlich in der Abwehr zum Einsatz. Dabei hat sich die Kreisläuferin zu einer wichtige Säule in der Defensive gemausert.