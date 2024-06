Leverkusen-Verbleib endgültig vom Tisch: Bayern verlängert mit Stanisic

Josip Stanisic (24) hat sich langfristig an den FC Bayern gebunden. Damit schlägt der Drittplatzierte der abgelaufenen Saison zwei Fliegen mit einer Klappe.

Bereits Mitte Juni hatte der kicker berichtet, dass Stanisic seinen Vertrag in München verlängern soll und von positiv verlaufenden Gesprächen geschrieben. Diese haben nun zum aus Bayern-Sicht erhofften Ergebnis geführt: Wie die Münchner am Donnerstag bekanntgaben, hat Stanisic bei seinem Heimatverein einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

"Er ist ein gebürtiger Münchner, der schon in der Jugend beim FC Bayern am Ball war - ich habe in meiner eigenen Zeit gelernt, was man da alles mitnimmt", wird Bayern-Sportvorstand Max Eberl in der Vereinsmitteilung zitiert. "Stani weiß, worauf es beim FC Bayern ankommt." Sportdirektor Christoph Freund sieht in Stanisic ein "weiteres Beispiel für die Nachwuchsarbeit am FC Bayern Campus" und "ein Vorbild, wie man sich beim FC Bayern durchsetzt".

Die Verkündung der Verlängerung kommt zwei Tage nach dem endgültigen Ausscheiden der kroatischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Der in München geborene Stanisic, der auch für die deutsche U 19 auflief, war für Kroatien in zwei der drei Gruppenspiele zum Einsatz gekommen.

Nun kehrt er zurück nach München - als einziger Spieler, der in den beiden letzten Bundesliga-Saisons jeweils den Meistertitel erringen konnte. 2022/23 hatte er in 14 Spielen für die Bayern auf dem Feld gestanden, ehe er im vergangenen Sommer auf Leihbasis nach Leverkusen wechselte, um dort mehr Spielpraxis zu sammeln. Nicht nur das gelang ihm unter Xabi Alonso, Stanisic trug auch zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte bei - unter anderem durch ein Tor beim 3:0 der Rheinländer beim Showdown gegen den FC Bayern am 21. Spieltag.

"Ich bin Leverkusen dankbar, weil ich dort viel dazugelernt habe - im Fußball wie außerhalb des Spielfelds: Ich durfte viele Spiele machen, konnte mich zeigen und in Rhythmus kommen", heißt es von Stanisic in der Münchner Vereinsmitteilung. Auch deshalb hatte Leverkusen sich leise Hoffnungen gemacht, Stanisic über den Sommer hinaus zu halten. Stattdessen schlagen die Bayern nun zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen erhalten sie in Stanisic eine weitere Option für die Baustelle Rechtsverteidigerposition, zum anderen verhindern sie, dass ein direkter Konkurrent ein wichtiges Defensiv-Puzzlestück halten kann.

"Ich habe Selbstvertrauen gewonnen und denke, dass ich als ein besserer Spieler zurückkehre", sagt Stanisic jedenfalls. "Seit ich denken kann, bin ich Fan dieses Vereins."