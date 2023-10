Leverkusen und "das Geheimnis einer stabilen Abwehr"

Nicht nur offensiv hat sich Tabellenführer Leverkusen gesteigert, auch defensiv macht die Werkself aktuell eine gute Figur. Im Vergleich zur Vorsaison ist eine deutliche Steigerung ersichtlich.

Es ist - das kurz vorab - natürlich nur eine Momentaufnahme. Eine, die mit konzentrierten sowie konsequenten Leistungen Woche für Woche bestätigt werden muss. Der Grundstein allerdings ist inzwischen gelegt: Defensiv ist bei Spitzenreiter Bayer 04 in den vergangenen Wochen weitgehend Ruhe eingekehrt.

Im Vergleich zur Vorsaison hat sich Leverkusen dabei grundsätzlich gesteigert. Mit sechs Gegentreffern stellt die Werkself aktuell die zweitbeste Abwehr im deutschen Oberhaus, lediglich Frankfurt kassierte ein Tor weniger.

Die Statistiker zählen deutlich weniger gegnerische Schüsse (9,4 statt 11,6 pro Spiel; zweitbester Wert hinter dem FC Bayern mit 6,9), weniger gegnerische Schüsse aufs Tor (3,7 statt 4,4) und weniger gegnerische Torchancen (4,4 statt 4,7; fünftbester Wert). Bayer steht stabiler, agiert freilich nicht fehlerlos, ist aber weniger fehleranfällig. Und macht damit nicht nur vorne, sondern gleichfalls hinten eine gute Figur.

Kossounou, Tah und Tapsoba sind mal solide, mal herausragend

Vor dem wiedererstarkten Lukas Hradecky (Paradenquote von 76,9 statt 66,9 Prozent) bildeten in allen sieben Ligaspielen Odilon Kossounou, Jonathan Tah und Edmond Tapsoba die Dreierkette. Deren Leistungen: solide bis herausragend. Einmal nur wurde einer der drei schlechter als mit der kicker-Note 3,5 bewertet: Tapsoba nach dem Spiel in München (2:2, Note 4). Teils verteidigte er überragend (nach vorne), leistete sich aber zwei heikle Ballverluste und war an der Entstehung des 0:1 beteiligt.

Allerdings: Bisher ist da deutlich mehr Licht als Schatten, weshalb Geschäftsführer Simon Rolfes gar nicht umhinkommt, seine Dreierreihe gesondert zu loben. Kossounou, Tah und Tapsoba, so Rolfes, "strahlen große Sicherheit aus, haben viel Selbstvertrauen, sind zweikampfstark und kompromisslos".

Was aktuell besser laufe als noch 2022/23? "Untereinander", sagt der Ex-Profi dem kicker, "ist die Abstimmung mittlerweile sehr gut. Jeder weiß, wo der Nebenmann steht, wann er eingreifen und wann er wegbleiben muss." Das sei "das Geheimnis einer stabilen Abwehr - neben der individuellen Entwicklung, die die Jungs vorangetrieben haben".

Verteidigen von Standards bleibt für Bayer ein Thema

Darüber hinaus, erklärt Rolfes, "ist das Zusammenspiel mit dem Mittelfeld von großer Bedeutung. Sind die Mittelfeldspieler anspielbar oder nicht? Für die Spieleröffnung ist das essenziell. Wir haben uns in den vergangenen Monaten gute Abläufe erarbeitet. So fällt es auch den Spielern in der Dreierkette leichter." Sie erhalten vielerlei Passoptionen, kommen so weniger ins Schleudern, wenn der Gegner druckvoll anläuft.

Dass zuvorderst zu Saisonbeginn die Standards ein Thema waren, hat Rolfes derweil nicht vergessen. Vier der sechs Gegentreffer fielen in der Liga nach ruhenden Bällen - das letzte gegen die Münchner am 4. Spieltag.

"Wir müssen an diesem Thema weiter dranbleiben", sagt der Ex-Profi und ergänzt: "Erfolg ist immer nur eine Momentaufnahme, du musst ihn dir immer wieder aufs Neue erarbeiten." Da gehe es auch um die Verteidigung von Standards. Denn: "Wir können es noch besser machen." Noch energischer, noch aufmerksamer beim ersten und - aufgemerkt - zweiten Ball.

Leverkusens Auftritt in Molde sollte eine Warnung sein

Ohnehin gilt: Diese Momentaufnahme sollte niemanden in Leverkusen genügsam werden lassen. Was passiert, wenn der Fokus abhandenkommt und sich Leichtsinnsfehler einschleichen, zeigte doch das Europa-League-Spiel in Molde vor anderthalb Wochen. Zwar reichte es für ein 2:1, der fehlerhafte Vortrag in Halbzeit zwei sollte allerdings eine Warnung sein.