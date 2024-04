Leverkusen stellt Bayern-Rekord ein - Xhaka sieht "komisches Spiel"

Bayer 04 Leverkusen ist nur noch 90 Minuten von der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte entfernt. Auf dem Weg dorthin sorgten die Rheinländer am Samstag in Berlin für neue Bestmarken.

Vergleichsweise unspektakulär kam er zustande, der vielleicht letzte Sieg, nach dessen Ende Bayer 04 Leverkusen noch nie Deutscher Meister war. Bereits am kommenden Sonntag, unter Umständen sogar schon am Samstag bei Niederlagen der Konkurrenz könnten die Rheinländer den Titel auch rechnerisch einfahren. Historisches steht bevor - doch selbst in diesem Moment wollten die Protagonisten nicht so recht über die anstehende Trophäe sprechen.

"Das ist eine wunderbare Möglichkeit, wir haben viel dafür gearbeitet", sagte Geschäftsführer Simon Rolfes bei Sky nur, richtete den Blick dann aber direkt wieder weg von der Schale. "Es sind noch 90 Minuten und dazwischen ist die Europa League". Ehe Leverkusen am Wochenende Meister werden kann, ist die Werkself im Heimspiel gegen West Ham United (Donnerstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) gefordert. "Es gibt nicht nur Liga und Pokal, sondern auch die Europa League", lenkte Rolfes den Blick auf das nächste Spiel. "Alle Spieler sind fit und können Donnerstag und Sonntag spielen, das ist das Entscheidende."

In Berlin waren zwar zwei Spieler verletzungsbedingt ausgewechselt worden, bei Nathan Tella soll es sich laut Vereinsangaben aber nur um Krämpfe gehandelt haben. Der bereits im ersten Durchgang ausgetauschte Adam Hlozek soll am morgigen Sonntag untersucht werden.

Von Rolfes jedenfalls gab es keine euphorische Ankündigung, ja sogar ein wenig Kritik an der zurückliegenden Leistung bei Union Berlin. "Hinten raus war es ein Arbeitssieg", sagte Rolfes über das glanzlose 1:0 in Köpenick. "Wir hätten heute ein besseres Positionsspiel haben können und haben zu viele Bälle weggegeben. Nach der Halbzeit haben wir dann nicht das zweite Tor gemacht, um Ruhe zu haben." Auch Taktgeber Granit Xhaka war ähnlicher Meinung. "Es war ein sehr komisches Spiel", befand der Schweizer. "Wir hatten eigentlich viel Kontrolle. Wir wussten, dass es hier schwer wird, aber am Ende haben wir es geschafft."

Vereinsrekord aufgestellt - Bundesliga-Rekord eingestellt

Vor dem möglicherweise historischen Schritt am kommenden Wochenende hatten Xhaka & Co. damit schon in Berlin Geschichte geschrieben - wenn auch eher für die Statistiker. Leverkusen feierte den neunten Bundesliga-Sieg in Folge - das war Bayer 04 noch nie zuvor seit dem Bundesliga-Aufstieg im Jahr 1979 gelungen.

Nicht nur Vereinsrekord, sondern sogar Bundesliga-Rekord: keine einzige Niederlage an den ersten 28 Bundesliga-Spieltagen einer Saison. Das war zuvor nur dem FC Bayern in der Saison 2013/14 gelungen. Die Serie des FCB war damals am 29. Spieltag in Augsburg zu Ende gegangen. Gegen Bremen könnte Leverkusen also alleiniger Rekordhalter werden. Aber das ist am kommenden Wochenende nur sekundär.