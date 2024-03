Leverkusen Rekordsieger vor Leipzig

Die SG BBM Bietigheim holte sich 2023 zum dritten Mal in Folge den DHB-Pokal, auch 2024 erreichte der Ligaprimus der Handball Bundesliga Frauen das Endspiel. Finalgegner Metzingen erreichte zum vierten Mal das Finale, konnte aber noch nie den Titel gewinnen. Vier Pokalsiege in Serie gelangen bisher nur Rekord-Titelträger Bayer 04 Leverkusen, allerdings im Modus mit Hin- und Rückspiel.

Rekordsieger ist der TSV Bayer 04 Leverkusen mit neun Titelgewinnen, die ersten vier noch vor der Vereinsfusion als SV Bayer 04 Leverkusen. 1991 wurden die Rheinländerinnen auch erster gesamtdeutscher Pokalsieger.

Der HC Leipzig kommt auf insgesamt sieben Titelgewinne, zwei weitere Male wurden die Sächsinnen Pokalsieger in der DDR. Rang 3 hat immer noch der TV Lützellinden aus Gießen inne. Fünf Pokalsieger in der DDR erreichten der Berliner TSC und der ASV Wortwärts Frankfurt/Oder, Vorläufer des Frankfurter HC. Die Brandenburgerinnen konnten noch einmal 2003 triumphieren.

Titelträger DHB-Pokal Frauen

Titel Club Jahre 9 Bayer 04 Leverkusen 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1991, 2002, 2010 7 HC Leipzig 1996, 2000, 2006, 2007, 2008, 2014, 2016 5 TV Lützellinden 1989, 1990, 1992, 1998, 1999 4 VfL Oldenburg 1981, 2009, 2012, 2018 3 SG BBM Bietigheim 2021, 2022, 2023 3 TSV Guts Muths Berlin 1975, 1976, 1979 3 TuS Walle Bremen 1993, 1994, 1995 3 Thüringer HC 2011, 2013, 2019 2 1. FC Nürnberg 2004, 2005 2 Eintracht Minden 1977, 1978 2 VfL Engelskirchen 1986, 1988 2 Buxtehuder SV 2015, 2017 1 Borussia Dortmund 1997 1 FHC Frankfurt/Oder 2003 1 TV 05 Mainzlar 2001

Endspiele um den DHB-Pokal

*Der Pokal wurde 1987 in einem Ligaformat mit vier Teams an einem Maiwochenende ausgespielt. Leverkusen und Lützellinden hatten zuvor jeweils Siege über den 1. FC Nürnberg und den TSV Tempelhof-Mariendorf geholt. Nachdem zunächst in Gießen (01.05.) und Leverkusen (02.05.) gespielt wurde, fand das entscheidende Duell um den Titel sowie das Duell um den dritten Platz in Unna (03.05.) statt.

Ein Final4 um den DHB-Pokal der Frauen gibt es seit 1994. Rekordaustragungsort ist Riesa, vierzehnmaliger Gastgeber von 1997-2010. Mit der jüngsten Verlängerung bis 2026 wird Stuttgart mindestens achtmal Ausrichter sein.

Jahr Ort Sieger Finalist Ergebnis 1975 Rüsselsheim TSV Guts Muths Berlin TSV Rot-Weiß Auerbach 8:6 1976 Berlin TSV Guts Muths Berlin SV Bayer 04 Leverkusen 13:7 1977 Vellmar TuS Eintracht Minden TSV Rot-Weiß Auerbach 18:10 1978 Gensungen TuS Eintracht Minden TuS Metzingen 27:10 1979 Leverkusen TSV Guts Muths Berlin SV Bayer 04 Leverkusen 14:8 1980 Hin- und Rückspiel SV Bayer 04 Leverkusen TuS Metzingen 22:10,24:6 1981 Hin- und Rückspiel VfL Oldenburg KSV Holstein Kiel 11:18,15:8 1982 Hin- und Rückspiel SV Bayer 04 Leverkusen SSC Südwest Berlin 20:17,20:11 1983 Hin- und Rückspiel SV Bayer 04 Leverkusen VfL Sindelfingen 20:15,22:14 1984 Hin- und Rückspiel SV Bayer 04 Leverkusen VfL Sindelfingen 28:12,21:13 1985 Hin- und Rückspiel TSV Bayer 04 Leverkusen VfL Engelskirchen 18:22,25:17 1986 Hin- und Rückspiel VfL Engelskirchen TSV Bayer 04 Leverkusen 19:13, 17:16 1987 Unna* TSV Bayer 04 Leverkusen TV Lützellinden 22:16 1988 Hin- und Rückspiel VfL Engelskirchen TSV Bayer 04 Leverkusen 13:12,20:17 1989 Hin- und Rückspiel TV Lützellinden VfL Oldenburg 21:21, 28:20 1990 Hin- und Rückspiel TV Lützellinden Buxtehuder SV 31:23,18:19 1991 Hin- und Rückspiel TSV Bayer 04 Leverkusen TV Lützellinden 28:25,22:22 1992 Hin- und Rückspiel TV Lützellinden TuS Walle Bremen 32:19,18:19 1993 Hin- und Rückspiel TuS Walle Bremen TV Lützellinden 23:17,14:17 1994 Bremen TuS Walle Bremen Borussia Dortmund 32:25 1995 Gießen TuS Walle Bremen TV Lützellinden 23:22 1996 Bremen VfB Leipzig Buxtehuder SV 23:22 1997 Riesa Borussia Dortmund TV Lützellinden 24:22 1998 Riesa TV Lützellinden Borussia Dortmund 32:21 1999 Riesa TV Lützellinden SG Minden/Minderheide 30:29 n.V. 2000 Riesa HC Leipzig TV Mainzlar 30:25 2001 Riesa TV Mainzlar TSV Bayer 04 Leverkusen 45:44 n.S. 2002 Riesa TSV Bayer 04 Leverkusen VfL Oldenburg 29:27 2003 Riesa Frankfurter HC DJK/MJC Trier 28:26 2004 Riesa 1. FC Nürnberg Frankfurter HC 32:26 2005 Riesa 1. FC Nürnberg TSV Bayer 04 Leverkusen 30:28 2006 Riesa HC Leipzig 1. FC Nürnberg 34:25 2007 Riesa HC Leipzig Buxtehuder SV 39:29 2008 Riesa HC Leipzig 1. FC Nürnberg 33:28 2009 Riesa VfL Oldenburg 1. FC Nürnberg 28:23 2010 Riesa TSV Bayer 04 Leverkusen HSG Blomberg-Lippe 34:23 2011 Göppingen Thüringer HC Buxtehuder SV 27:25 2012 Göppingen VfL Oldenburg TSV Bayer 04 Leverkusen 35:30 2013 Göppingen Thüringer HC HC Leipzig 30:22 2014 Leipzig HC Leipzig HSG Blomberg-Lippe 36:26 2015 Hamburg Buxtehuder SV VfL Oldenburg 30:28 2016 Leipzig HC Leipzig Borussia Dortmund 29:28 2017 Bietigheim Buxtehuder SV TuS Metzingen 24:23 2018 Bietigheim VfL Oldenburg SG BBM Bietigheim 29:28 2019 Stuttgart Thüringer HC SG BBM Bietigheim 26:25 2021 Stuttgart SG BBM Bietigheim HL Buchholz 08-Rosengarten 27:22 2022 Stuttgart SG BBM Bietigheim VfL Oldenburg 40:30 2023 Stuttgart SG BBM Bietigheim HSG Bensheim/Auerbach 39:25 2024 Stuttgart

FDGB-Pokal

Die Endrunde um den FDBG-Pokal der DDR wurde bis 1988 im Ligaformat ausgespielt, Platzierungskriterien waren Punkte, Tordifferenz und erzielte Tore. So gewann der Berliner TSV 1978 und 1980 trotz Niederlagen gegen die jeweils punktgleichen Teams vom SC Leipzig und ASK Vorwärts Frankfurt/O. den Titel.

1985 war der Hauptstadtklub bei seinem fünften Triumph mit 6:2 Zählern sogar puntkgleich mit Frankfurt/Oder und dem SC Magdeburg. Auch Leipzig profitierte 1987 vom Ligamodus. Die letzten Jahre gab es ein Finale, nach Übernahme durch den DHB wurde der letzte Pokalsieger der DDR in Hin- und Rückspiel ermittelt. Pokalsieger Berliner TSC musste sich dem DHB-Pokalsieger Bayer leverkusen dann in zwei Duellen mit 42:45 (18:24, 24:21) geschlagen geben.

