Leverkusen reist ohne Wirtz nach Göteborg

Bayer Leverkusen muss im Europa-League-Auswärtsspiel bei BK Häken auf Florian Wirtz verzichten. Der Nationalspieler reist gar nicht erst mit.

Florian Wirtz fällt am Donnerstagabend für Leverkusens Gastspiel in Schweden aus. picture alliance / Teresa Kroeger/RHR-FOTO

Für Bayer Leverkusen geht es am Donnerstagabend in Göteborg um den Gruppensieg in der Europa League - das Überwintern im europäischen Wettbewerb haben die Rheinländer bereits sicher. Allerdings muss die Werkself gegen BK Häken auf Florian Wirtz verzichten.

Der 20-Jährige kämpft mit Muskelproblemen und wird die Reise nach Schweden entsprechend auslassen. Allerdings galt der Nationalspieler sowieso als Rotationskandidat und hätte von Cheftrainer Xabi Alonso wohl eine Verschnaufpause vor dem anstehenden Bundesliga-Duell gegen Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erhalten.

Für das Heimspiel gegen BVB soll Wirtz allerdings wieder zur Verfügung stehen - und wird auch benötigt. In der laufenden Saison kam er in allen Spielen zum Zuge, erzielte drei Tore, gab fünf Assists und glänzt mit einem kicker-Notenschnitt von 2,46.