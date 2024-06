Leverkusen präsentiert neuen Ärmelsponsor

Wie geplant geht Bayer 04 Leverkusen mit einem neuen Ärmelsponsor in seine erste Saison als amtierender Double-Gewinner. Der Partner ist ein alter Bekannter.

Leverkusen geht 2024/25 erstmals als Deutscher Meister in eine Bundesliga-Saison. IMAGO/osnapix

Am 23. August eröffnet Bayer 04 Leverkusen die Bundesliga-Saison 2024/25. Den ersten Gegner erfahren die Fans des amtierenden Meisters und DFB-Pokal-Siegers erst am 4. Juli, wenn die Spielpläne präsentiert werden, und auch wie die neuen Trikots aussehen, ist noch nicht bekannt. Dafür steht seit Montag schon mal der neue Ärmelsponsor fest.

Wie die Leverkusener mitteilten, ziert künftig in der Bundesliga und in den internationalen Wettbewerten die Niedax Group mit ihrem Logo den linken Ärmel. Der weltweit führende Hersteller von Kabelverlegesystemen tritt damit in die Fußstapfen des Online-Finanzdienstleister Trive, der im Sommer 2022 übernommen hatte und nun vertragsgemäß ausscheidet.

Vertrag bis 2027

"Sowohl Bayer 04 als auch die Niedax Group haben in der jüngsten Vergangenheit herausragende Leistungen gezeigt. Auf diesen wollen wir in den kommenden Jahren aufbauen und gemeinsam nach weiteren Erfolgen streben", wird Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Bayer 04, in der Klubmitteilung zitiert. Der Vertrag mit der Niedax Group wurde bis zum 30. Juni 2027 fixiert.

Das 1920 gegründete Unternehmen, das seine Wurzeln im Rheinland hat, baut damit seine langjährige Partnerschaft mit der Werkself weiter aus. Schon 1997 hatten beide Seiten eine erste Kooperation geschlossen. Künftig wird die Niedax Group nicht nur auf den Trikotärmeln, sondern auch auf TV-relevanten Presserückwänden, auf LED-Werbebanden und in den VIP-Bereichen der BayArena werben.

"Unabhängig vom Double-Gewinn wollten wir unsere seit 1997 bestehende Partnerschaft erweitern", betont CEO Bruno Reufels. "Jetzt macht es uns als Niedax Group sehr stolz, als neuer Ärmelpartner im wahrsten Sinne noch enger am erfolgreichen Team dran zu sein und es beim Erreichen der sportlichen Ziele zu unterstützen. Gleichzeitig versprechen wir uns von der Partnerschaft einen großen Mehrwert für unsere Vertriebs- und Marketingziele."