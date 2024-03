Leverkusen nutzt als erster Bundesligist "Parallel Ads"

Bayer 04 Leverkusen hat von der Deutschen Fußball Liga (DFL) als erster Bundesligist eine stadionspezifische Zulassung zur Nutzung der sogenannten "Parallel Ads"-Technologie in der Saison 2023/24 erhalten.

Innovation in Leverkusen: Bayer 04 bietet Partnern künftig bei Heimspielen gezielte Werbung in Auslandsmärkten. IMAGO/RHR-Foto

Die "Parallel Ads"-Technologie des Anbieters TGI Sport ermöglicht es dem Bundesliga-Tabellenführer, unterschiedliche Werbepartner im nationalen und internationalen TV-Signal auf den LED-Banden der BayArena zu zeigen. "Das können zum einen Partner sein, die in diesen Zielmärkten werben wollen. Zum anderen kann das System auch genutzt werden, um etwaige internationale Klub-Aktivitäten zu bewerben", sagt Markus Breglec, Chief Marketing & Innovation Officer bei Bayer 04.

Bereits erste internationale Partner

TGI Sport arbeitet mit den Bildfrequenzen der TV-Produktion. Bei dem Alternativprodukt zur software-basierten virtuellen Werbung nehmen die TV-Kameras in definierten Intervallen unterschiedliche Bilder der LED-Banden auf.

Während die Stadionbesucher und die Zuschauer am TV-Bildschirm in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) keine Veränderung wahrnehmen, kann das Bild der LED-Banden durch die Technologie im internationalen Sendesignal für internationale Zuschauer angepasst werden. So wird künftig neben dem bestehenden Banden-Feed für die DACH-Region auch ein internationales Feed mit paralleler Werbung produziert. Bayer 04 konnte dem Vernehmen nach bereits erste Partner für die Ausspielung von Werbebotschaften in internationalen Zielmärkten gewinnen.

Bayer 04 hatte die LED-Banden der BayArena bereits bei der Anschaffung im Jahr 2019 so ausgestattet, dass die "Parallel Ads"-Technologie in der Zukunft angewendet werden kann. Der Bundesligist sieht den Vorteil des Systems nach eigenen Angaben darin, dass es eine "sehr hohe Qualität der Werbung ermöglicht", da das angepasste Bild nicht virtuell über das Original gelegt, sondern direkt über die LED-Banden ausgespielt wird.

Von der Serie A bis zum spanischen Verband

Auf dem internationalen Spielfeld ist TGI Sport nicht unbekannt. Erst kürzlich schloss das zur New Yorker Investment-Firma Bruin Capital gehörende Unternehmen beispielsweise einen Vertrag mit dem spanischen Fußballverband RFEF. 2022 hatte wiederum TGI Sport die Interregional Sports Group (ISG) übernommen. Der britische Anbieter für virtuelle Werbung arbeitet im Fußball unter anderem mit der Serie A zusammen. Der Kontrakt zwischen ISG und der italienischen Liga hat eine Laufzeit von fünf Jahren und gilt für alle 380 Spiele pro Saison.