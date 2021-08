Leverkusen lässt nur geimpfte und genesene Erwachsene ins Stadion

Bayer Leverkusen plant im ersten Heimspiel gegen Gladbach mit 15.105 Zuschauern. Erwachsene, die nicht geimpft oder genesen sind, haben keine Chance auf ein Ticket.

Gegen Gladbach dürfen wieder gut 15.000 Zuschauer in die BayArena kommen. imago images/Chai v.d. Laage

Bayer Leverkusen fährt im ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison eine ähnlich strenge Linie wie Lokalrivale 1. FC Köln. Gegen Borussia Mönchengladbach dürfen am Samstag, 21. August (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), zwar wieder bis zu 15.105 Zuschauer ins Stadion kommen, für Erwachsene wird ein negativer Corona-Test jedoch nicht reichen, um dabei zu sein.

Wie Bayer 04 am Donnerstag mitteilte, können die Tickets nur Dauerkartenbesitzer mit vollständigem Corona-Impfschutz oder vollständiger Corona-Genesung nutzen. Trifft beides nicht zu, kann die Dauerkarte an Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte weitergegeben werden, sofern diese die "2G"-Voraussetzung erfüllen. Dauerkartenbesitzer, die das nicht nutzen möchten, können wie in der Vorsaison kostenlos "pausieren".

Wer zu dieser Form der gesellschaftlichen Solidarität nicht bereit ist, der muss auch mit möglichen Konsequenzen klarkommen. Rudi Völler

Zwar dürfe man gemäß der aktuellen NRW-Coronaschutzverordnung innerhalb des gesamten Kontingents 1000 Personen zulassen, die nicht geimpft oder genesen sind, dafür aber einen aktuellen Corona-Antigentest vorlegen können, so die Leverkusener; von dieser Möglichkeit jedoch machen sie nur eingeschränkt Gebrauch: Dieses Kontingent steht ausschließlich Dauerkarteninhabern zwischen vier und 19 Jahren zur Verfügung.

"Für den Fußball gilt wie für unsere Gesellschaft im Allgemeinen, dass es erst dann wieder eine gewisse Form von Normalität geben kann, wenn man möglichst viele Menschen von einer Impfung überzeugt", sagt Sport-Geschäftsführer Rudi Völler. "Wer zu dieser Form der gesellschaftlichen Solidarität nicht bereit ist, der muss auch mit möglichen Konsequenzen klarkommen. Lasst euch impfen ­- nur so geht's."