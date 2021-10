Leverkusen in der Krise? Seoane: "Leben von Ergebnissen"

Fünf Pflichtspiele in Folge hat Bayer Leverkusen nunmehr nicht mehr gewonnen und schlittert langsam, aber sicher in eine sportliche Misere. Das wissen auch die Verantwortlichen selbst.

"Komplizierte Frage - einfache Antwort: Wir leben in einem Sport, der von Ergebnissen lebt. Wir stehen jetzt da mit einigen Spielen ohne Sieg", sagte Gerardo Seoane bei "Sky" nach der Partie gegen den VfL Wolfsburg (0:2). Die Niederlage war das fünfte Pflichtspiel in Serie, in dem die Werkself nicht mehr gewann und nach dem 1:2 im Pokal gegen Zweitligist Karlsruher SC die zweite Heimniederlage binnen weniger Tage. Auch Robert Andrich ist klar, was die Stunde geschlagen hat. "Die Ergebnisse passen halt nicht und das ist, was am Ende zählt", so der Mittelfeldspieler.

Seoanes Einordnung und Andrichs Forderung

Ergebniskrise wohl ja, aber dennoch bemühte sich Seoane, die derzeitige Situation der Werkself einzuordnen: "Wir haben zu Beginn der Saison tolle Spiele gesehen. Die Mannschaft kann es, sie hat das Talent. Wir hatten aber auch zuletzt zum Teil gute Leistungen, zum Beispiel beim Unentschieden in Sevilla und in der ersten Halbzeit gegen Köln. So ganz einfach würde ich das daher nicht analysieren. Trotzdem wissen wir, dass wir gerade im Spiel nach vorne nicht diese Effizienz und Dynamik auf den Platz bringen wie zu Beginn der Saison."

Andrich würde gerne zurück zur Leichtigkeit des Saisonstarts und übt in Sachen Lösungsvorschlägen nun sanften Druck aus, gerade auf die vielen jungen Spieler im Kader. "Man spricht immer viel davon, wie viel Potenzial wir haben. Solche Situationen, wie jetzt, sind gerade für unsere jungen Spieler aber auch super wichtig. Sie müssen versuchen, ihren Mann zu stehen und nicht den Schwanz einzuziehen. Ich denke trotzdem, dass wir gerade als Mannschaft Vollgas geben und zusammen stehen - das machen wir echt gut", meinte der Sommerneuzugang von Union Berlin.

"Fand den Austausch mit den Fans gut, aber ..."

Seoane wiederum spricht ebenfalls von Energie, die die Mannschaft nun - neben dem Vertrauen von Trainern und Stab - benötige, um wieder in die Erfolgsspur zu finden. Dafür, dass die Bayer-Fans, die drei bittere Heimniederlagen nacheinander (1:5 gegen Bayern, dann die beiden jüngsten gegen KSC und VfL) hinnehmen mussten, nach Schlusspfiff ihren Unmut hörbar äußerten, zeigte man sich bei der Werkself verständnisvoll. Kapitän Lukas Hradecky sorgte sogar dafür, dass die Mannschaft nach Spielschluss dennoch in die Kurve zu den Anhängern ging und redete selbst mit Fans.

Seoane hofft indes, dass der Schulterschluss mit den eigenen Zuschauern schon bald wieder auf andere Weise erfolgen wird: "Ich habe Verständnis für die Reaktion der Fans nach dem Spiel. Ich fand den Austausch der Mannschaft mit den Fans gut, aber das sollte nicht die Regel werden. Wir wissen nämlich, dass wir es besser können - und es ist unser Job, das wieder zu zeigen."