Leverkusen holt U-17-WM-Torschützenkönigin Bender aus Frankfurt

Loreen Bender (17) steigt im Sommer von der 2. in die 1. Bundesliga auf. Die Angreiferin, Torschützenkönigin der U-17-WM, wechselt von Eintracht Frankfurt II zu Bayer Leverkusen.

Das bestätigten beide Vereine am Mittwoch. 2022 hatte Loreen Bender bei der U-17-WM für Aufsehen gesorgt, als sie zum einen Torschützenkönigin wurde und zum anderen im Spiel um Platz drei gegen Nigeria mit ihrem Fallrückzieher das "Tor des Monats" der ARD-"Sportschau" erzielte.

Ihr bisheriger Klub Eintracht Frankfurt setzte das Talent in der 2. Mannschaft und damit auch in der 2. Liga ein. In der laufenden Saison kommt Bender, die auch etwas zurückgezogen im Mittelfeld auflaufen kann, auf drei Tore in 15 Partien. Schon als 15-Jährige hatte sie 2021 in der 2. Liga debütiert - und da direkt getroffen.

"Bayer 04 ist ein sehr professionell aufgestellter Klub und bietet mir als junge Spielerin optimale Voraussetzungen, meinen Schulabschluss zu absolvieren und dabei gleichzeitig möglichst viel Bundesliga-Erfahrung zu sammeln", ließ sich U-19-Nationalspielerin Bender in der Klubmitteilung der Leverkusener zitieren.

"Sie ist kreativ und dynamisch, strahlt viel Torgefahr aus und ist auf allen Offensivpositionen flexibel einsetzbar. Wir sind uns sicher, dass sie unser Angriffsspiel perspektivisch sehr beleben wird", sagt der Sportliche Leiter Achim Feifel.