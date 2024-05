Leverkusen hofft auf das "Triple"

Gleich zwei große Turniere kann der deutsche Meister Bayer Leverkusen diese Woche gewinnen. Für die Mannschaft wäre es ein Fußballmärchen.

Weißt du, was ein "Triple" ist? So nennt man es, wenn ein Fußballteam in einer Saison drei der wichtigsten Turniere gewinnt. Bayer Leverkusen könnte so einen Dreier jetzt nach dem Meistertitel schaffen.

Gleich zwei wichtige Finalspiele hat die Mannschaft diese Woche vor sich. Als Erstes geht es am Mittwoch um die Europa League. Dort trifft Leverkusen auf Atalanta Bergamo aus Italien. Das ist zwar nur der zweitwichtigste Wettbewerb in Europa. Für Leverkusen bedeutet er aber viel, denn der Verein gewann zum letzten Mal vor 25 Jahren so ein Turnier.

Am Samstag spielt Leverkusen dann im DFB-Pokal. Gegen Kaiserslautern aus der zweiten Bundesliga gilt der Meister als klarer Favorit. Gewinnt Leverkusen beide Spiele, bleibt die Mannschaft in dieser Saison zudem ganz ohne Niederlage. Stürmer Patrik Schick will dafür alles geben: "Wir können etwas schaffen, an das sich alle Fans rund um die Welt für immer erinnern."