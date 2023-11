Grimaldo eröffnet traumhaft: Leverkusen lässt auch Union abblitzen

Bayer Leverkusen hat beim 4:0 am Sonntagnachmittag Union Berlin keine Chance gelassen und bleibt damit weiter ungeschlagen. Die Werkself thront somit auch weiter an der Tabellenspitze, während die Eisernen nun die Rote Laterne inne haben.

Leverkusens Coach Xabi Alonso hatte in der Europa League beim 1:0 bei Qarabag Agdam einigen Stammkräften eine Schonpause gegeben und rotierte nun zurück. Fünf Neue bei Bayer: Hradecky (Tor), Kossounou, Frimpong, Palacios und Hofmann verdrängten Kovar (Tor), Stanisic, Andrich, Tella und Adli auf die Bank.

Unions Trainer Urs Fischer konnte beim 1:1 in Neapel in der Champions League zumindest das Ende der Niederlagen-Serie von zuvor zwölf Spielen am Stück miterleben und entschied sich daher, seine Startelf weitgehend unverändert zu lassen, lediglich Kral ersetzte auf der Sechs den rot-gesperrten Khedira.

Es war ein Duell der Gegensätze, immerhin traf mit Bayer eine in dieser Saison noch ungeschlagene Mannschaft auf ein Team, das seit 13 Spielen nicht mehr gewonnen hatte - und wenig überraschend verunsichert war. Das zeigte sich dann auch auf dem Feld. Die Berliner verteidigten noch tiefer und kompakter als sonst - und gerieten vom Anpfiff weg unter Dauerdruck.

Grimaldo zum Zungeschnalzen

Bayer erspielte sich klare Feldvorteile, ließ den Ball immer wieder gut zirkulieren und setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest. Anfangs boten sich aber keine Lücken, auch weil Union massiv stand und präsent in den Zweikämpfen war. Bis auf einige Halbchancen sprang für Bayer zunächst nicht viel heraus - auch ein vermeintlicher Handelfmeter wurde nach VAR-Check von Schiedsrichter Timo Gerach wieder einkassiert (16.).

Einen Strafstoß hatte die Werkself am Ende aber auch nicht nötig, um in Führung zu gehen, ein Traumtor richtete es: Nach Doppelpass mit Wirtz landete der Ball bei Grimaldo, der aus 17 Metern halblinker Position abzog und wunderbar in den rechten Winkel traf (23.). Unios Defensivstrategie war nicht aufgegangen, zu allem Überfluss musste Fischer auch noch den am Oberschenkel verletzten Bonucci auswechseln - Knoche kam (24.).

Union fehlt das Spielglück

Das Tor änderte nichts am Spielverlauf. Bayer blieb überlegen, legte aber trotz durchaus vorhandener Chancen nicht nach. Das war aber auch Union-Schlussmann Rönnow geschuldet, der sowohl gegen Frimpong (27.) und ganz besonders gegen Wirtz (45.) mit starken Paraden glänzte.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste zunächst etwas mutiger, kassierten dann aber die kalte Dusche. Hofmann zirkelte eine Ecke von links an den zweiten Pfosten zu Kossounou, der hochstieg und in die Maschen zum 2:0 einköpfte (56.). Bitter für die Köpenicker, denn die Ecke hätte es eigentlich gar nicht geben dürfen, weil der Ball Boniface noch leicht touchiert hatte. Das lief dann wohl aber unter dem Stichpunkt "fehlendes Spielglück".

Das war im Grunde die Entscheidung, denn Union erholte sich von diesem Schock nicht mehr, kassierte gar noch weitere Gegentore: In der 73. Minute veredelte Tah eine Grimaldo-Ecke zum 3:0, ehe der eingewechselte Tella einen Konter blitzsauber ausführte und mit seinem allerersten Bundesliga-Treffer dem 4:0-Endstand markierte (83.).

Nach der Länderspielpause reist Bayer am Samstag (15.30 Uhr) zum SV Werder Bremen, Union empfängt zur gleichen Zeit den FC Augsburg.