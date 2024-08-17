Leverkusen gegen Stuttgart: Wer überträgt den DFL-Supercup heute live im Free-TV und Stream?

Während die anderen Bundesligisten ihren Pflichtspielauftakt in die neue Spielzeit im DFB-Pokal erleben, treten Bayer 04 Leverkusen und der VfB Stuttgart im DFL-Supercup gegeneinander an. Wo wird der Supercup übertragen?

Duell auf Augenhöhe: Florian Wirtz und Leverkusen treffen auf Atakan Karazor (re.) und den VfB Stuttgart IMAGO/Team 2

Am Samstag, 17. August, wird der DFL-Supercup zwischen Meister und Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen sowie Vizemeister VfB Stuttgart ausgespielt. Um 20.30 Uhr wird die Partie in der BayArena angepfiffen.

Unruhe im Vorfeld - Kommt Leverkusen in die Erfolgsspur?

Bereits vor dem Duell am Samstag hat es immer wieder Unruhe wegen des Supercups gegeben. Der VfB Stuttgart hätte die Begegnung lieber in seinem Stadion ausgetragen, schließlich kündigten dann auch noch die Ultras beider Fanlager an, dem "Kirmespokal" fernbleiben zu wollen.

Trotz der Nebenschauplätze wird ein Spiel auf äußerst hohem Niveau erwartet. Leverkusens Trainer Xabi Alonso kann mit den Ergebnissen in der Vorbereitung nur bedingt zufrieden sein, zuletzt hatte es drei sieglose Partien gegeben, unter anderem das klare 1:4 gegen den FC Arsenal.

Und nun wartet im VfB Stuttgart auch noch diejenige Mannschaft, welche dem souveränen Meister in drei Partien in der vergangenen Saison alles abverlangt hat. In der Liga trennten sich Leverkusen und Stuttgart zweimal remis, im Viertelfinale des DFB-Pokals gelang der Werkself mit dem Schlusspfiff das späte 3:2, das den Halbfinal-Einzug sicherte.

Alle Duelle zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem VfB Stuttgart in der Übersicht

Wo wird Bayer 04 Leverkusen gegen den VfB Stuttgart übertragen?

Der diesjährige DFL-Supercup wird live auf Sat.1 übertragen. Die Vorberichterstattung des Free-TV-Senders startet eine Stunde vor Anpfiff um 19.30 Uhr. Die Übertragung kann parallel auch im kostenfreien Livestream auf ran.de verfolgt werden.

Als weitere Alternative bietet der Pay-TV-Sender Sky eine Übertragung des DFL-Supercups ab 20 Uhr an.

Verfolgen Sie die Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart).

Überblick:

Partie: Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart, DFL-Supercup 2024

Datum: Samstag, 17. August 2024

Anstoßzeit: 20.30 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Übertragung: Sat.1/ran.de, Sky/WOW