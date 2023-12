Während die Leverkusener auf die Saison-Halbzeit zusteuern, ist die Spielzeit in Norwegen für Molde seit dem vergangenen Wochenende Geschichte. Mit einem Tor in der 89. Minute sicherte Gulbrandsen seiner Mannschaft den Pokalsieg über Bodö/Glimt (1:0). In der Liga reichte es für den Vorjahresmeister diesmal nur zu Platz fünf. International geht die Reise allerdings sicher mindestens in der Conference League weiter.