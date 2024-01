Auf was kommt es heute eigentlich an aus Sicht der Werkself? "Wir kennen Gladbach und Gladbach kennt uns", hat Xabi Alonso im Vorfeld gesagt und dabei unterstrichen, dass sein Team nicht umsonst seit 27 Pflichtspielen unbesiegt und zuletzt zweimal spät gewonnen hat: "Wir haben nicht mit Glück gewonnen, sondern bis zum Ende gekämpft und immer an uns geglaubt. So müssen wir weitermachen."