Wirtz und Frimpong müssen sich ärgern: Leverkusen lässt Bayern rankommen

Bayer 04 Leverkusen bleibt auch im 28. Pflichtspiel in dieser Saison ungeschlagen und damit einmalig in Europas Top-Ligen. Einen Dämpfer gab es an diesem 19. Bundesliga-Spieltag dennoch: Trotz insgesamt drückender Überlegenheit samt einiger starker Chancen sprang gegen Gladbach nur ein 0:0 heraus.

Leverkusens Coach Xabi Alonso hatte wie schon zuletzt bei den zwei knappen wie späten Siegen in Augsburg (1:0) und in Leipzig (3:2) personelle Probleme zu verarbeiten. Neben Arthur (Oberschenkel-OP nach Muskelsehnenverletzung), Boniface (Muskelsehnenverletzung an den Adduktoren), Palacios (Muskelverletzung im Oberschenkel), Adli, Kossounou und Tapsoba (jeweils Afrika-Cup) fehlte außerdem Tah (5. Gelbe Karte). Am Ende des Tages stellte der Spanier dreimal um: Tah, Palacios und überraschend auch Stammtorwart Hradecky (Bank) wurden von Andrich, Amiri und Kovar vertreten. Für den im Sommer 2023 von Manchester United gekommenen 23-jährigen Tschechen war es nach Einsätzen im DFB-Pokal (zwei) und der Europa League (fünf) die Bundesliga-Premiere.

Viel zu tun hatte der Hradecky-Ersatzmann aber nicht, im Gegenteil: Denn hier musste Borussen-Trainer Gerardo Seoane, der nach dem 1:2 nach 1:0 gegen Augsburg Reitz (nach muskulären Beschwerden vorerst auf der Bank) und Plea (Fußverletzung) durch Weigl und Neuhaus ersetzt hatte, pure Dominanz der Werkself ertragen.

Nicolas pariert mehrmals - vor allem gegen den lässigen Wirtz

Der Bundesliga-Tabellenführer schob mit massig Ballbesitz (anfangs über 80 Prozent, zur Pause immer noch über 70) und unfassbar sicherer Passstärke auch auf engstem Raum an. Zur Wahrheit gehörte aber auch, dass trotz dieser Dominanz in den gesamten ersten 45 Minuten kein Treffer herausspringen sollte. Auch weil die Hintermannschaft der Fohlen gerade mit der letzten Linie ein starkes Spiel ablieferte.

Abschlüsse gab es dennoch: Amiri prüfte früh mit einem Geschoss etwa die Künste von BMG-Keeper Nicolas (5. Minute), der auch gegen Hofmann seinen Mann stand (18.). Wirtz verfehlte außerdem (19.) und ließ die beste Chance der Partie mit einem zu lässigen Abschluss aus bester Lage liegen - hier parierte Nicolas am Ende stark mit dem Bein (23.). Stanisics Kopfball (24.), Schicks Schuss aus der Drehung (25.) und Grimaldos Distanzversuch (40.) fanden ihr Ziel ebenfalls nicht. Und so erreichte eben die Borussia, die selbst ein paar Annäherungen zu verzeichnen hatte (Netz scheiterte in der 22. Minute an Kovar, Koné probierte es ebenfalls einmal in Minute 32), ein 0:0 zur Pause.

Da brachten letztlich Leverkusens über 500 gespielte Pässe bei einer Passquote von über 90 Prozent nichts. Gladbachs 57 Prozent Zweikampfquote wog dagegen.

Bayer 04 lässt Chance um Chance aus

Abschnitt zwei begann derweil mit mutigeren Gladbachern, die sich mehr und mehr zutrauten in diesem Spiel - so aber auch Räume nicht mehr so eng halten konnten. Was sich beinahe rächte: So rollte nach einem zunächst abgefeuerten Amiri-Schuss (55.) ein aussichtsreichter Konter über Wirtz, der im rechten Moment Frimpong bediente. Der Niederländer stand frei vor Keeper Nicolas, schoss aus leicht spitzem Winkel aber rechts vorbei (57.).

In diesem Takt ging es weiter, allen voran durch Frimpong. Der Niederländer wurde seinem Ruf, kein Stürmer zu sein, aber alle Ehre. Er klärte den Ball im Fünfmeterraum nach Grimaldo-Zuspiel eher, als ihn aufs Tor zu bringen (59.) und verlor erneut allein auf dem Weg zu Nicolas an Geschwindigkeit, um letztlich gerade noch von Neuhaus fair abgeräumt zu werden (61.). Dazwischen hatte auch Grimaldo trotz freier Schussbahn abschlusstechnisch versagt (60.). Das 1:0 war zu diesem Zeitpunkt längst überfällig.

Auch Schick und Joker Tella scheitern

In der Folge ließen die Borussen wieder weniger zu, bekamen aber selbst auch kaum Konter hin. Und so lief die Zeit immer mehr ab - und die Ungeduld der Werkself wurde größer. Wie zuletzt sollte es dieses Mal aber keinen Lucky Punch mehr geben, Schick per Kopfball (89.) und vor allem der eingwechselte Tella, der frei vor Nicolas den Ball nicht richtig traf (90.+2), hätten allerdings durchaus noch für den Dreier sorgen können.

So aber durfte Gladbach nach einer insgesamt arg defensiven Vorstellung über einen überraschenden Punktgewinn jubeln, während das weiterhin ungeschlagene Bayer 04 den FC Bayern München (3:2 am Nachmittag in Augsburg) bis auf zwei Punkte herankommen ließ. Weiter geht's wie folgt: Leverkusen, dem an diesem Abend letztlich 948 Pässe (92 Prozent Passquote) nichts gebracht haben, hat am kommenden Samstag (15.30 Uhr) die Pflichtaufgabe in Darmstadt vor der Brust, Gladbach gastiert zeitgleich bei den Bayern.