Nach 45 unterhaltsamen Minuten geht es mit einem 1:1 in die Pause, das gemessen am Chancenverhältnis ein schmeichelhaftes Zwischenergebnis für die Gäste darstellt. Zwar kamen diese in der Anfangsphase nach frühem Rückstand schnell zurück, in der Folge präsentierte sich der Tabellenführer jedoch dominanter und gefährlicher - allerdings ohne nachzulegen.