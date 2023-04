Leverkusen gegen Köln wird wahrscheinlich verlegt

Alles deutet darauf hin, dass das Bundesliga-Spiel zwischen Leverkusen und Köln verlegt wird. Dahinter steckt ein Wunsch der Werkself.

Das Europa-League-Halbfinale zwischen der AS Rom und Bayer 04 Leverkusen elektrisiert die Massen. Am 11. Mai (21 Uhr, LIVE! bei kicker) steigt in der Ewigen Stadt das Hinspiel, das sich als absoluter Publikumsmagnet erwies: Nach vier Stunden waren bereits über 60.000 Tickets verkauft.

Nur vier Tage vor diesem Kracher muss Leverkusen laut Bundesliga-Spielplan eigentlich gegen den 1. FC Köln antreten. Um mehr Regenerationszeit zu haben, drängte die Werkself auf eine Verlegung des Derbys. Nach kicker-Informationen haben sowohl die DFL als auch DAZN dem Wunsch entsprochen. Gespielt werden soll nun am Freitagabend, dem 5. Mai, statt am Sonntag, dem 7. Mai, um 15.30 Uhr.

Einzig die Polizei könnte eine Verlegung jetzt noch verhindern, wenn Sicherheitsbedenken gegen ein Derby am Freitagabend sprechen.