Hofmann glänzt bei Bayers Derby-Gala gegen Köln

Das Derby gegen Köln geriet zu einer Demonstration der Macht von Bayer 04 Leverkusen. Die Werkself wies den Effzeh früh in die Schranken, spielte ihre große Klasse aus und bleibt nach dem 3:0 weiterhin ungeschlagen. Die sieglosen Kölner wiederum stecken tief in der Krise.

Beim 2:1-Europa-League-Sieg bei FK Molde hatte Leverkusens Trainer Xabi Alonso zahlreiche arrivierte Kräfte geschont, was zur Folge hatte, dass Bayer nun nahezu runderneuert daherkam. Gleich sieben Wechsel gab's bei der Werkself: Hradecky (Tor), Kossounou, Palacios, Grimaldo, Hofmann, Wirtz und Boniface kehrten in die Startelf zurück. Kovar (Tor), Stanisic, Andrich, Hincapie, Tella, Adli und Hlozek fanden sich allesamt auf der Reservebank wieder.

Weitaus weniger wechselt auf der anderen Seite Kölns Coach Steffen Baumgart. Im Vergleich zum 0:2 gegen den VfB Stuttgart spielten Martel und Alidou anstelle von Maina (Rückenprobleme) und Tigges (Bank).

Sportlich hatten sich die Kölner einiges vorgenommen, sie wollten Leverkusen stressen, mit Körperlichkeit dem Gegner den Schneid abkaufen und nach eigenen Ballgewinnen schnell nach vorne spielen. So der Plan, doch dieser ging nur bedingt auf, denn Bayer präsentierte sich bärenstark, ging immer wieder hohes Tempo und glänzte mit sehenswerten Kombinationen. Bayer übte großen Druck aus, während die Geißböcke phasenweise überfordert wirkten.

Tolle Spielzüge bringen den Erfolg

Wirtz (1., 19.) und Boniface (13.) verpassten noch die Führung, nicht jedoch Hofmann. Der 31-Jährige veredelte einen wunderschön herausgespielten Angriff über Boniface, Grimaldo und Wirtz mit dem 1:0 (22.). Die Werkself hatte in dieser Szene allerding auch etwas Spielglück, das war dann auch zehn Minuten später beim nächsten Treffer der Fall: Über Wirtz und Xhaka kam die Kugel zu Grimaldo, der wiederum das Auge für den vor dem Tor freistehenden Frimpong hatte - 2:0.

Bayer war völlig am Drücker, zelebrierte phasenweise Fußball und hätte beinahe noch nachgelegt, doch Schwäbe parierte Wirtz' sehenswerten Fernschuss gut (35.). So blieb es beim 2:0 zur Pause, jedoch zeigten die Kölner kurz vor dem Halbzeitpfiff, dass man sie noch nicht komplett abschreiben sollte. Tah klärte in letzter Sekunde gegen Selke zur Ecke, bei der dann Martel gleich zweimal binnen Sekunden an Hradecky scheiterte (45.+2).

Schwäbe hält Köln am Leben

Er glänzte mit guten Paraden, konnte aber nicht alles halten: FC-Schlussmann Marvin Schwäbe. IMAGO/Beautiful Sports

Wer auf ein etwaiges Aufbäumen der Kölner in Hälfte zwei gehofft hatte, der wurde enttäuscht. Bayer 04 blieb stabil, ließ den Ball immer wieder gut zirkulieren und kontrollierte das Geschehen auf dem Platz. Der FC hatte es Schwäbe zu verdanken, dass er nicht noch höher in Rückstand lag. So verhinderte der 28-Jährige in der 54. Minute das fast schon sichere 0:3 von Frimpong dank einer tollen Parade.

Es schien nur eine Frage der Zeit, ehe Bayer ein weiteres Mal zuschlagen würde. Das war schließlich in der 68. Minute der Fall: Einen Konter über Hofmann, Frimpong und wieder Hofmann vollendete Boniface mustergültig zum 3:0. Nur Sekunden später hätte der Nigerianer seinen Doppelpack schnüren können, doch da zog er gegen Schwäbe den Kürzeren. Etwas später ließ der Nigerianer die nächste Gelegenheit verstreichen, als er hauchzart rechts vorbeischlenzte (78.).

Leverkusens Sieg geriet dennoch nicht mehr in Gefahr, zu stark zeigten sich die Gastgeber, die eine beeindruckende Passquote von 92 Prozent hatten - und das bei 738 gespielten Pässen; 325 mehr als der Gegner. Einzig die Chancenverwertung durfte bei Bayer 04 kritisiert werden, so hätte der Sieg bei einer Torschussstatistik von 23:7 durchaus höher ausfallen können - das fiel am Ende nach dem klaren Statement wohl aber nicht allzu sehr ins Gewicht.

Der Klubfußball macht nun wieder Platz für die Nationalmannschaften, kehrt jedoch in gut zwei Wochen wieder zurück: Leverkusen ist nach der Länderspielpause am Samstag, den 21. Oktober, beim VfL Wolfsburg gefordert (LIVE! ab 15.30 Uhr bei kicker), 24 Stunden später hat der 1. FC Köln das nächste Derby vor der Brust, dann geht's zu Hause gegen Erzrivale Borussia Mönchengladbach.