Drei Offensivspieler sammeln je zwei Scorerpunkte: Leverkusen meistert EL-Auftakt

Bayer Leverkusen hat die neue Europa-League-Saison mit einem klaren Erfolg begonnen. Gegen Schwedens Double-Sieger BK Häcken traf auch ein Joker.

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso warf nach dem 2:2 bei Bayern München im Bundesliga-Spitzenspiel die Rotationsmaschine an: Torhüter Kovar, Stanisic, Tella (die alle ihr Startelf-Debüt für Bayer 04 feierten), Palacios und Adli begannen für Hradecky, Kossounou, Frimpong, Andrich und Hofmann (alle Bank).

Mit Anpfiff machte Leverkusen ernst und kombinierte sich ein ums andere Mal nach vorne. Erstmals wirklich parieren musste Häcken-Keeper Abrahamsson in Minute 5 gegen Tella. Bayer 04 gehörte die Anfangsphase klar, auch wenn Kovar gegen Rygaard fast gepatzt hatte (7.).

Wirtz trifft zum 1:0, Adli erhöht per Volley

Was folgte, war ein Doppelschlag der verdient führenden Hausherren: Wirtz besorgte per Lupfer nach einer Boniface-Vorlage sehenswert den Führungstreffer (10.) und Adli erhöhte per Volleyschuss freistehend (16.). Die schwedische Defensive um Ex-Nürnberger Hovland sah nicht gut aus.

Dass es nicht 3:0 stand, lag daran, dass Boniface aus großer Distanz knapp scheiterte (17.) und Häcken tapfer verteidigte: Abrahmsson parierte gleich doppelt gegen den Stürmer (24.).

Häcken mit mehr Räumen

Vorne ging bei BK Häcken wenig, jedoch fand der schwedische Double-Sieger gegen die mit der Zeit tief stehende Werkself besser hinein. Kovar musste gegen Sandberg (38.) und Amane (39.) eingreifen. Für Leverkusen verpassten Adli (31.) und Wirtz (43.) das 3:0.

VAR-Glück für Stanisic

Mit Wiederanpfiff ging es im regnerischen Leverkusen erst mal ruhig zu. Hitziger wurde es erst in der 59., als Stanisic Glück hatte, dass es wegen seines Einsteigens gegen Layouni trotz VAR-Eingriffs keinen Elfmeter gab (59.).

Boniface trifft, Hofmann macht den Deckel drauf

Weil Layouni nach einem Dribbling gegen Tah vergeben hatte (57.) und Leverkusen wieder per Doppelschlag zustach, entschied Leverkusen im eher tempoarmen zweiten Durchgang die Partie. Erst erzielte Boniface nach Adlis Balleroberung und unter Mithilfe von Abrahamsson sein Tor (66.), wenig später vergoldete Joker Hofmann einen Wirtz-Assist (70.).

Bis zum Abpfiff geschah dann kaum noch etwas. Frimpong erhielt fast ein Geschenk von Keeper Abrahmsson, der seinen Fehler jedoch noch wettmachte (75.). Die letzte gute Chance vergab Adli, der drüber köpfte (88.).

Für Bayer 04 geht es am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Heidenheim weiter. Die nächste Aufgabe in der Europa League wartet dann am 5. Oktober (21 Uhr) beim norwegischen Teilnehmer Molde FK.