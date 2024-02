Leverkusen gegen Fortuna: Halbfinals des DFB-Pokals ausgelost

Mit Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern sind noch zwei Zweitligisten im DFB-Pokal vertreten - im Halbfinale treffen sie aber nicht aufeinander.

Es war eine ungewohnte Konstellation: Ein DFB-Pokal-Halbfinale auslosen, in dem noch nicht einmal alle vier Mannschaften feststehen? Doch die heftigen Regenfälle in Saarbrücken am Mittwoch machten genau das möglich. Inzwischen steht der neue Termin für die Viertelfinal-Paarung zwischen dem 1. FCS und Borussia Mönchengladbach fest: Am 12. März um 20.30 Uhr (LIVE! bei kicker) soll der Ball rollen - diesmal aber wirklich.

Noch einige Zeit bleibt also eine Ungewissheit bestehen - für die beiden Teams, aber auch für den 1. FC Kaiserslautern. Denn die in der Liga kriselnden Pfälzer wurden am späten Samstagabend als Halbfinal-Gegner gelost und dürfen dann sogar Heimrecht wahrnehmen. Allerdings nur, wenn Bundesligist Gladbach weiterzieht. Schafft es Saarbrücken in die Vorschlussrunde, spielt der Drittligist definitiv vor eigenem Publikum.

Im anderen Spiel wird Top-Favorit Bayer 04 Leverkusen, ganz aktuell beflügelt vom 3:0 im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern, zu Hause auf Fortuna Düsseldorf treffen. "Es war unser Wunschlos", sagte F95-Trainer Daniel Thioune im ZDF süffisant lächelnd.

Am 2. und 3. April werden die beiden Halbfinals ausgetragen - jedenfalls wenn der Wettergott keine andere Pläne hat.