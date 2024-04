Auf der einen Seite heute also die Werkelf, die zwar nicht in Bestbesetzung daherkommt, nichtsdestotrotz aber den Rückenwind aus mittlerweile 42 Pflichtspielen ohne Niederlage in die Partie nimmt. Und auf der anderen Seite der SV Werder Bremen, der nach zuletzt vier Niederlagen in Folge am vergangenen Wochenende immerhin ein Remis gegen Eintracht Frankfurt einfuhr - und heute mit etlichen Ausfällen in der Defensive zu kämpfen hat.