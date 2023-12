Xabi Alonso verzichtet damit erstmals 2023/24 in einem Bundesliga-Spiel auf Boniface in der Startelf. Der Nigerianer, der wie Kossounou und Tapsoba nach der Pause am Afrika-Cup teilnehmen wird, hatte bislang nur im Pokal in Sandhausen (ohne Einsatz) sowie bei den beiden Europa-League-Gruppenspielen gegen Molde (einmal spät eingewechselt, einmal ohne Einsatz) eine Erholungspause erhalten.