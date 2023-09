Tella mit Luft nach oben beim Startelfdebüt für Bayer

Obwohl Bayer 04 in der aktuellen Länderspielperiode gleich 15 Akteure zu ihren Nationalmannschaften abstellt, bestritt der Tabellenführer der Bundesliga am Donnerstag ein Testspiel gegen Alemannia Aachen und besiegte den Regionalligisten 4:2 (4:0).

Gleich für zwei Bayer-Profis war es das Startelf-Debüt im Trikot der Werkself: Neben dem von Manchester United geholten Torhüter und Hradecky-Herausforderer Matej Kovar, der bis auf einen gut parierten Flachschuss von Dustin Willms (29.) wenig beschäftigt wurde, stand auch Angreifer Nathan Tella, der am Samstag beim 5:1 gegen Darmstadt als Joker sein Bundesligadebüt gegeben hatte, erstmals in der Leverkusener Anfangsformation.

Doch der 24-Jährige, der anfangs ein paar gute Dribblings zeigte, offenbarte noch deutliche Anpassungsprobleme, brachte seine Aktionen zu selten klar zu Ende und vergab nach Zuspiel des auffälligen Gustavo Puerta in der 29. Minute eine gute Torchance. Am 4:0 von Puerta war der knapp 20 Millionen Euro teure Zugang vom FC Southampton allerdings beteiligt.

Auch Andrich erstmals in dieser Saison in der Startelf

Ebenfalls erstmals in dieser Saison von Beginn an spielte Sechser Robert Andrich, der nach einem Mittelfußbruch aus der Vorsaison verspätet in die Vorbereitung eingestiegen war und in den Pflichtspielen seitdem immer als Einwechselspieler zum Zuge kam. Gegen Aachen agierte er zentral in Bayers Dreierabwehrkette, lieferte dort eine solide Leistung ab.

Zumindest in der Anfangsphase trat Nadiem Amiri, der am Dienstag beim Training gefehlt hatte, weil er Vater geworden war, positiv in Erscheinung: Erst erzielte er die Führung mit einem satten Flachschuss. Zudem ging sein Eckball dem Eigentor von Mika Hanraths zum 2:0 voraus, nach der Pause traf er noch den Pfosten.

Da die Partie für Verteidiger Piero Hincapie, der auch am Mittwoch Teile des Mannschaftstraining absolviert hatte, nach einem Mittelfußbruch noch zu früh kam, stand neben dem genannten Quintett mit Alejandro Grimaldo und Jeremie Frimpong noch das gesetzte Außenverteidiger-Duo in der Anfangsformation. Den Rest der Startelf und des Aufgebots füllte Trainer Xabi Alonso mit sechs U-17- und zwei U-19-Akteuren auf, von denen der 16-jährige Naba Mensah nicht nur als Torschütze zu gefallen wusste. Trotz der vielen Nachwuchsakteure war Leverkusen zu stark für die Alemannia, bei der anders als bei Bayer nur Spieler des Kernkaders zum Einsatz kamen.