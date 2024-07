Leverkusen eröffnet neue Bundesliga-Saison in Gladbach

An diesem Donnerstag veröffentlicht die DFL die Spielpläne für die Bundesliga-Saison 2024/25. Das Eröffnungsspiel ist schon jetzt offiziell: Meister Leverkusen startet in Gladbach.

Erstmals darf Bayer 04 Leverkusen als amtierender Meister eine Bundesliga-Saison eröffnen. Am Freitag, 23. August, um 20.30 Uhr gastiert die Werkself bei Borussia Mönchengladbach im Borussia-Park. Das teilte die DFL bereits am Donnerstagmorgen mit und damit rund zwei Stunden bevor sie um 12 Uhr den kompletten Spielplan für die 1. und 2. Bundesliga bekanntgeben wird.

Ein Bundesliga-Eröffnungsspiel ohne den FC Bayern hatte es zuletzt vor zwölf Jahren gegeben. Damals hatte Borussia Dortmund als Titelverteidiger Werder Bremen mit 2:1 bezwungen. 2023/24 hatten die Münchner den ungeschlagenen Leverkusenern den Vortritt lassen müssen und hatten die Saison sogar nur als Dritter hinter Bayer und dem VfB Stuttgart beendet.

"Wir freuen uns sehr, dass der Borussia-Park Schauplatz des ersten Bundesliga-Spiels der neuen Saison ist und wir dementsprechend den Deutschen Meister herausfordern", erklärte Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport, auf der Website der Fohlen. Das prestigeträchtige Duell wird sowohl bei Streaminganbieter DAZN, der auch in der neuen Saison jedes Freitags- und Sonntagsspiel im Programm hat, als auch bei Free-TV-Sender Sat.1 live übertragen.

Leverkusen zum zweiten Mal bei einem Eröffnungsspiel dabei

Auch in der vergangenen Saison hatten die Leverkusener ihr erstes Auswärtsspiel in Gladbach bestritten und - angeführt von Doppelpacker Victor Boniface - am zweiten Spieltag mit 3:0 gewonnen. In der Rückrunde hatten die Borussen dafür trotz drückender Überlegenheit des Tabellenführers in der BayArena ein torloses Remis erkämpft. Die Saison beendeten sie mit nur 34 Zählern als Tabellen-14. - 13 Plätze und 56 Punkte hinter Bayer 04.

Seit 2002 gibt es in der Bundesliga offizielle Eröffnungsspiele. Während Leverkusen erst einmal involviert war und 2017 mit 1:3 beim FC Bayern verlor, ist Gladbach schon zum vierten Mal dabei, aber noch ohne Sieg. 2021, bei ihrem bisher letzten Auftritt, trotzten die Fohlen Meister Bayern zuhause immerhin ein 1:1 ab.

Was in jedem Fall für Leverkusen spricht: Ein Titelverteidiger hat noch nie ein Eröffnungsspiel verloren. Es gab 17 Siege und fünf Unentschieden.