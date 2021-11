Leverkusen: Ein Genie, ein Leader, aber sonst?

Mit dem 3:2 gegen Celtic Glasgow, dem vierten Sieg im fünften Gruppenspiel hat sich Bayer 04 direkt fürs Achtelfinale der Europa League qualifiziert. Doch die jüngsten Auftritte geben trotz zweier Siege Anlass zur Kritik.

Liegen sich in den Armen: Florian Wirtz und Robert Andrich. imago images/Nordphoto

Es war ein Tor wie ein Gedicht. Eine schnelle Kombination über Amiri, Wirtz und Diaby zurück zu Amiri, der den Ball wieder auf Wirtz durchsteckt, der sich links im Strafraum aufdreht und trotz aller Bedrängnis die Ruhe behält, den freien Diaby an der Strafraumgrenze sieht und mit einem herrlich gechippten Pass in Szene setzt, den der Franzose volley zum 3:2-Siegtreffer versenkt.

Die Bayer-Fans liegen sich in den Armen. Und wer nur die Zusammenfassung der Höhepunkte dieser Partie gesehen hat, der wird von Bayers Fußballkünsten schwärmen, die am Ende für 10:3 Torchancen für die Werkself sorgen. Alles prima also?

Rein statistisch, ja. Weil jetzt schon Platz 1 in der Gruppe G sicher ist. Doch sportlich laviert sich die Mannschaft von Gerardo Seoane durch die jüngsten Spiele. Beim 1:1 in Berlin gegen Hertha BSC äußerst bieder und mit einem glücklichen Ausgleich kurz vor Schluss. Beim 1:0-Sieg gegen Bochum weit von Souveränität gegen den Aufsteiger entfernt und mit dem VAR gleich zweimal im Bunde. Und nun gegen Celtic mit einer von zahlreichen Nachlässigkeiten geprägten Leistung, in der man einen harmlosen Gegner nicht rechtzeitig distanzierte und zudem noch mit Patzern erst richtig ins Spiel brachte.

Das klare Chancenplus gegen die Schotten sollte man nicht überbewerten, da diese über weite Strecken nur eine Karikatur der Mannschaft darstellten, die dem Bundesligisten Ende September im Celtic-Park zwar 0:4 unterlag, damals aber von den Spielanteilen und den Chancen her viel näher an einem Erfolg war als am Donnerstag.

Bayer rettete sich am Donnerstag mit seiner individuellen Klasse über die Runden. Mit einem Genie namens Florian Wirtz, das zwei Torvorlagen und ein Pre-Assist lieferte. Mit einem Leader namens Robert Andrich, der in diesen schwierigen Wochen - man möchte schon sagen wie gewohnt - nicht nur als Kämpfer mit großer Präsenz, sondern auch als Torschütze vorangeht. Diesmal gleich doppelt. Aber sonst?

Ein Team der Schwankenden

Sonst stellt die Werkself ein Team der Schwankenden dar. Bayers Spiel wirkt über weite Strecken wie das einer hoch talentierten, aber auch genauso unausgereiften Jugendmannschaft. Was sie bei näherer Betrachtung der Offensive, die zahlreiche Chancen vergab und genauso viele aussichtsreiche Situationen im Konter verspielte, auch nahezu ist.

Wirtz (18) ist wirklich noch ein A-Junior; Amine Adli (21) spielt bei aller Begabung bisweilen noch wie ein solcher; Paulinho (21) verdankt seine Einsatzzeiten zuletzt einzig der alternativlosen Personallage, und Moussa Diaby (22), in der ersten Hälfte der Hinrunde extrem fokussiert und klar in seinen Aktionen, wirkt seit seinem Tordebüt für Frankreich und dem hoch gelobten Zusammenspiel mit PSG-Topstar Kylian Mbappé von der Pariser Lässigkeit infiziert - mal genial, mal fahrlässig und defensiv bisweilen nachlässig.

Gegen Bochum und nun auch gegen Celtic reichte Bayer diese Gesamtperformance, um sich schadlos zu halten. Deshalb und wohl auch aufgrund der personellen Engpässe lobte Seoane sein Team, dem der Trainer bezeichnenderweise nur noch durch die Einwechslung eines Linksverteidigers (Daley Sinkgraven) und eines Mittelfeldspielers (Nadiem Amiri) die nötigen offensiven Impulse nach dem 1:2-Rückstand verleihen konnte.

Wobei Seoane ("Sie haben richtig Dampf gemacht") Letzteren auf den linken Flügel beordern musste, wo Dauerreservist Amiri bei beiden Treffern mit einer Vorlage bzw. einem Pre-Assist entscheidend beteiligt war. Dass die junge Werkself, die Celtic mit zwei unglücklichen Fehlern von Lukas Hradecky und Jeremie Frimpong die Führung geschenkt hatte, die Partie noch mit einem finale furioso drehte, muss man ihr allerdings hoch anrechnen.

Seoane fehlen die Möglichkeiten für personelle Konsequenzen

"Wir haben uns in vielen Dingen verbessert im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel: besser verteidigt, viel kompakter, viel strukturierter. Offensiv viel weniger Fehler und eine bessere Passqualität", bewertete Seoane den Auftritt, bemängelte aber auch die im Moment fehlende "Kaltschnäuzigkeit" angesichts zahlreicher Chancen. "Wir hätten schon vorzeitig das eine oder andere Tor machen müssen", so der Schweizer.

Scharfe Kritik wäre aktuell auch kontraproduktiv. Fehlen Seoane doch die Möglichkeiten für personelle Konsequenzen, da anders als vom Trainer angekündigt kein einziger Akteur aus dem Quartett Lucas Alario, Charles Aranguiz, Karim Bellarabi und Patrik Schick nach Verletzungspausen den Sprung ins Aufgebot geschafft hatte und so auch keiner der Vier für das Spiel in Leipzig ein Startelf-Kandidat sein dürfte.

Doch schon am Sonntag wartet auf Bayer dort ein anderes Kaliber. Eine Mannschaft, die die Werkself bei Nachlässigkeiten, die sie sich zuletzt vorne wie hinten leistete, nicht ungestraft davonkommen lassen dürfte. Und auch wenn es die jüngsten Ergebnisse - vorrangig die in der Europa League - suggerieren, hat Bayer noch nicht die Talsohle hinter sich gelassen, in der sich die Mannschaft zwischen den beiden zurückliegenden Länderspielpausen bewegte.