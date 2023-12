Leverkusen denkt über Gironas Arnau nach

Leverkusen schaut sich auf der rechten Abwehrseite um. In den Fokus von Bayer ist dabei Gironas Rechtsverteidiger Arnau geraten. Der 20-Jährige hat bei der aktuellen Überraschungsmannschaft in La Liga einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, besitzt allerdings eine moderate Ausstiegsklausel über etwa 20 Millionen Euro. An dem U-21-Nationalspieler Spaniens ist auch der FC Bayern interessiert.