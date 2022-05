Leverkusen-Boss Carro fordert "dringend" höhere Auslandserlöse

Bei den Auslandserlösen hinkt die Bundesliga der internationalen Konkurrenz hinterher. Leverkusens Klub-Chef Fernando Carro fordert von der DFL mehr Anstrengungen - sieht aber die Vereine in der Bringschuld.

"Wir müssen die Erlöse, die derzeit bei unter 200 Millionen Euro dümpeln, dringend und signifikant steigern, wenn wir weiter im Konzert der großen Ligen in Europa mitspielen wollen", sagte Carro der Deutschen Presse-Agentur.

Carro: "Alle an einem Strang ziehen"

Die Aufgabe, den Rückstand auf die europäischen Topligen wie England oder Spanien zu schließen, kann nach Carro aber nur gemeinsam gelöst werden. Dabei müssten "alle an einem Strang ziehen. Wir als Vereine mit internationalem Anspruch müssen dafür sorgen, dass (DFL-Chefin) Donata Hopfen gute Argumente hat, wenn sie mit ausländischen TV-Partnern spricht", sagte Carro: "Dazu gehören mehr Spannung in der Liga, Erfolge in den europäischen Wettbewerben und dass alle Vereine versuchen, Präsenz in wichtigen internationalen Märkten zu leisten, um die Liga sichtbarer zu machen und zu stärken."

Dass die Meisterserie der Bayern mit zehn Titeln in Folge bald zu durchbrechen sei, wollte Carro nicht versprechen. "Irgendeinem wird es irgendwann gelingen, die Serie der Bayern zu brechen", sagte er: "Ich hoffe, dass es möglichst früh passieren wird. Und ich hoffe, dass wir es sein werden. Dafür arbeiten wir hart."

Carro sieht aktuell keine Notwendigkeit für einen Sportdirektor

Carro bekräftigte zudem erneut das, was der kicker bereits berichtet hatte: Bayer wird nach dem Abschied von Sportchef Rudi Völler zunächst ohne einen Sportdirektor planen. Da Simon Rolfes dem 1990er Weltmeister als Sport-Geschäftsführer nachfolgte, wurde Rolfes' Posten als Sportdirektor eigentlich frei. Stefan Kießling, der für die "Koordination Lizenz" zuständig ist, wäre ein Kandidat aus den eigenen Reihen, strebt aber laut Carro nicht in den sportlichen Management-Bereich: "Stefan Kießling hat eine andere, mehr organisatorisch orientierte Rolle im Verein", sagte der Spanier. Rolfes habe "starke Leute in seinem Team". Dazu unterstütze er Rolfes auch im sportlichen Bereich. "Aktuell", sagt Carro, "sehen wir keinen Bedarf für die Rolle eines Sportdirektors".