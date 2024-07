Leverkusen bei Huijsen in der Favoritenrolle?

Bei dem zuletzt von Juventus Turin an die AS Rom ausgeliehenen Toptalent Dean Huijsen (19), das nach nur 14 Einsätzen in der Serie A (davon vier der Startelf) und zwei Treffern bereits auf 25 bis 30 Millionen Euro Ablöse taxiert wird, sieht die italienische Sportzeitung Tuttosport Bayer 04 Leverkusen in der Favoritenrolle. Doch mit dem spanischen U-21-Nationalspieler könnte sich der Werksklub wohl erst beschäftigen, falls neben Jonathan Tah noch ein weiterer Innenverteidiger Leverkusen verlässt.