Torpremiere für Matheus Cunha, Simeone fliegt: Atletico patzt bei Levante

Atletico Madrid hat durch das 2:2 bei UD Levante keines seiner letzten drei Pflichtspiele gewinnen können. Die Rojiblancos verpassten es zudem, mit Stadtrivale Real gleichzuziehen.

Sein Jokertor reichte Atletico am Ende nicht zum Sieg: Matheus Cunha (li., mit Angel Correa). imago images

Personell setzte Atletico-Coach Diego Simeone beim fünften Auswärtsspiel der Saison im Angriff auf Suarez, Griezmann und Joao Felix. Der Argentinier richtete seine Mannschaft mit einer Dreierkette grundlegend offensiv aus - und das lohnte sich auch: Die Colchoneros begannen druckvoll und konnten durch Griezmanns Kopfballtor nach einer ursprünglich missglückten Ecke in Führung gehen (12.).

Suarez ungestüm - Bardhi trifft vom Punkt

Nach dem frühen 1:0 zogen sich die Gäste immer weiter zurück und ließen Levante zurück ins Spiel kommen. UD verlagerte ihr Spiel vermehrt in die gegnerische Hälfte und kam zu ersten Chancen: Morales (35.) und Rober (37.) scheiterten jeweils knapp. Die beste Gelegenheit verursachte Suarez, der Ruben Vego im Strafraum zu vehement bedrängte und einen Elfmeter verursachte: Bardhi trat an und erzielte den bis dato verdienten Ausgleich (37.). Der Standardspezialist erzielte sieben seiner 21 Treffer im Levante-Dress nach einem ruhenden Ball, traf jedoch erstmals vom Punkt. Bis zur Pause blieb Levante am Drücker, doch häufig fehlte bei den Hausherren der entscheidende Pass.

In den zweiten Durchgang starteten beide Mannschaften verhalten. Atletico fand offensiv wieder besser in die Partie, doch defensiv zeigten sich die Colchoneros durchaus anfällig. Levante konnte daraus allerdings kein Kapital schlagen. Die Schlussphase war dann an Spannung kaum zu überbieten.

Die spannendsten Minuten der Partie läutete Sommer-Neuzugang Matheus Cunha ein, der auf Vorlage vom eingewechselten de Paul seinen ersten Treffer im Trikot der Rojiblancos erzielte (76.). Kurze Zeit später musste dann allerdings Simeone seine Coachingzone verlassen, nachdem er wegen wiederholten Meckerns die zweite Gelbe Karte gesehen hatte (81.).

Der VAR greift ein: Barhdi mit dem späten Ausgleich

Dann lieferte der Unparteiische Pablo Gonzalez Fuertes den Aufreger der Partie: In der 86. Spielminute wurde die Begegnung nach einer Verwarnung an Gimenez unterbrochen und der Schiedsrichter griff sich ans Ohr. Grund dafür war ein Handspiel von Renan Lodi aus extrem kurzer Distanz zwei Minuten zuvor, welches schließlich zum zweiten Elfmeter des Tages führte.

Barhdi schnappte sich erneut die Kugel, verwandelte souverän unten links und erzielte so tatsächlich noch den späten Ausgleich (90.). Weil die Partie nach achtminütiger Nachspielzeit während eine Levante-Konters abgepfiffen wurde, beschwerte sich Rober derart vehement, dass er von Referee Gonzalez Fuertes Gelb-Rot sah.

Atletico verpasste es durch das Unentschieden, mit Stadrivale Real gleichzuziehen und ist nun bereits seit drei Ligaspielen sieglos. Levante bringt der eine Punkt im Tabellenkeller nicht wirklich weiter - noch immer wartet die Mannschaft von Trainer Javier Pereira auf den ersten Saisonsieg und belegt deswegen Rang 19.