Leuthard zurück bei Hertha - und gleich der Alte

Er war die Wunschbesetzung von Felix Magath (68) und ist seit Mittwoch zurück bei Hertha BSC: Werner Leuthard (60) macht den Berliner Profis ab sofort Beine, wie schon zwischen November 2019 und April 2020.

Jenen Hertha-Profis, die Leuthards schneidige Kommandos womöglich vermisst haben, ist ab sofort geholfen. Der Fitnesstrainer, der mit Herthas neuem Chefcoach Felix Magath schon auf diversen Stationen (Stuttgart, Bayern, Wolfsburg, Schalke, Fulham) zusammengearbeitet hat, ist seit Mittwoch zurück in Berlin. Zuletzt war der Oberleutnant der Reserve für Zweitligist Schalke tätig.

Nach Berlin hatte ihn im November 2019 Jürgen Klinsmann mitgebracht, im April 2020 endete Leuthards erste Amtszeit in der Hauptstadt. Jetzt kommt es zur Neuauflage der Zusammenarbeit.

"Das ist Kaschperltheater!"

Und die Willkommensgrüße an die Profis fielen gewohnt prägnant aus. Leuthard, der in der Vormittagseinheit am Mittwoch erstmals wieder das Aufwärmprogramm leitete, klatschte immer wieder in die Hände, forderte bei den Läufen mehrfach "Tempo!", sprach Vladimir Darida sehr konkret an ("Jetzt hör' mir zu!") und kleidete seinen ersten Erkenntnisgewinn in einen Satz von schlichter Klarheit: "Das ist Kaschperltheater!"

Antreiber Leuthard komplettiert das Trainerteam, mit dem Magath die Rettungsmission in der Hauptstadt bewältigen will. Zuvor war bereits Co-Trainer Mark Fotheringham installiert worden. Torwarttrainer bleibt der im Sommer aus Köln geholte Andreas Menger, dem Nico Pellatz punktuell assistiert.

Es fehlt an Tempo

Ob Leuthard nur die Sinne schärft oder tatsächlich einige zusätzliche Fitness-Prozentpunkte herauskitzelt, ist offen. Dass dem Kader - zumindest in Teilen - Tempo fehlt, ist offensichtlich. Die zwei schnellsten Hertha-Profis dieser Saison gab der Klub in Jordan Torunarigha (34,97 km/h, seit Januar bei KAA Gent) und Dodi Lukebakio (34,40 km/h, seit August beim VfL Wolfsburg) ab. Der aktuell schnellste Profi ist Winter-Zugang Marc Oliver Kempf, der mit seinen gemessenen 34,32 km/h ligaweit auf Rang 70 liegt.