Leupolz wechselt zu Real Madrid

Nach vier Jahren beim FC Chelsea, in denen sie neun Titel gewann, wechselt Melanie Leupolz zur neuen Saison zu Real Madrid. Das gaben beide Vereine am Mittwochabend bekannt. Die 30 Jahre alte Mittelfeldspielerin kam in der vergangenen Saison auf elf Liga-Einsätze und ein Tor für Chelsea und hat insgesamt 79 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. Über die Ablösemodalitäten machten die Vereine keine Angabe.