Leupolz: "Mutti" mit Botschaft

Hochschwanger musste Melanie Leupolz bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr zuschauen. Gegen Marokko zeigte die Mittelfeldspielerin gleich wieder, was der Bundestrainerin an ihr liegt. Trotzdem droht ihr nun wieder die Bank.

Von der WM aus Australien berichtet Jim Decker

Nach Melbourne musste sie alleine fliegen. Ihren zehn Monate alten Sohn ließ Melanie Leupolz zwar bei einer Nanny in guten Händen, aber eben auch anderthalb Flugstunden entfernt zurück. Keine schöne Erfahrung, aber eine unvermeidbare: Der Reisestress bleibt für ihren Sohn überschaubar und Leupolz kann sich so ganz auf den Sport konzentrieren. Mit Erfolg: Beim 6:0-Erfolg gegen Marokko machte die Mittelfeldspielerin einen guten Job (kicker-Note 2,5).

"Ich musste mich kneifen, wieder ein Teil der Mannschaft und hier in Australien zu sein", sagte Leupolz dem ZDF. Die Europameisterschaft im vergangenen Sommer in England hatte die Mittelfeldspielerin noch verpasst, hochschwanger war für sie an Leistungssport nicht zu denken, während die Mitspielerinnen bis ins Finale vorstießen. Ende Januar aber stand sie wieder für den FC Chelsea auf dem Platz. Und schaffte es auch in den deutschen WM-Kader.

Das WM-Baby macht Stimmung

"Allein Leistungssport ist anstrengend. Aber jetzt noch mit Kind: Das ist eine große Herausforderung", gibt Leupolz zu. Organisatorisch ist einiges zu bewältigen: Zwei Nächte vor Spielen schläft ihr Sohn bereits bei der Nanny, muss immerhin die Reisen zu den Spielorten nicht mitmachen.

Aber das Baby im Team-Quartier sorgt auch für gute Stimmung in der Mannschaft. "Er wird hofiert, er wird betüdelt. Ich glaube, manchmal denkt er sich: Was wollen die ganzen Frauen hier von mir? Es ist ein Riesenmehrwert", schwärmt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, selbst Mutter und inzwischen Großmutter. "Ein Kind gibt einem Leichtigkeit und Energie zurück", sagt Leupolz und meint damit vor allem sich selbst: "Ich bin zu Dingen fähig, bei denen ich gar nicht wusste, dass ich dazu fähig bin."

Bissig und präzise

Den Beweis im DFB-Trikot trat sie gegen Marokko an. Weil Lena Oberdorf angeschlagen fehlte, wurde im Mittelfeld ein Platz frei. Voss-Tecklenburg entschied sich für Leupolz - die das Vertrauen mit Bissigkeit und Präzision zurückzahlte. 86 Prozent ihrer Zuspiele brachte sie an die Mitspielerin, ein starker Wert. Ganz fehlerfrei blieb sie indes nicht, war damit aber vor allem während der kurzen Schwächephase in der erste Hälfte in bester Gesellschaft.

"Melly hat eine überragende Leistung gezeigt", fand Mitspielerin Sara Däbritz etwas überschwänglich. Sie hatte einst mit Leupolz gemeinsam beim FC Bayern und beim SC Freiburg gespielt. Dass Oberdorfs Abwesenheit gar nicht groß auffiel, lag auch an Leupolz. "Wir haben viele Klassespielerinnen, die zum Einsatz kommen und dann da sind, wenn es sein muss", sagte Däbritz über den qualitativ hochwertigen Kader.

Aufklärungsarbeit bei der WM

Nun aber ist Oberdorf wieder fit, und Voss-Tecklenburg kann gegen Kolumbien auf das EM-erfahrene Mittelfeld aus der jungen Wolfsburgerin, Däbritz und der Münchnerin Lina Magull bauen. Leupolz droht dann wieder ein Platz auf der Bank. Klar ist aber schon jetzt: Auf Mama Leupolz kann die Bundestrainerin im Fall der Fälle immer zählen.

Diese Botschaft ist der Wahl-Londonerin wichtig. "Mit jeder Mutter, die in den Leistungssport zurückkehrt, wird Aufklärungsarbeit geleistet", sagte sie dem ZDF. Und viel wichtiger: Kinder haben rein gar nichts damit zutun, welchen sportlichen Wert deren Mütter haben können - auch in Nationalmannschaften auf höchstem Niveau.

Diesen Beweis hatte in England schon Almuth Schult mit ihren Zwillingen angetreten, im aktuellen WM-Kader fehlt die Torhüterin erneut, weil sie schwanger ist. "Man sieht, dass Muttis der Mannschaft einen Mehrwert geben können", betont Leupolz. Am Sonntag, wenn es gegen Kolumbien geht, muss sie sich aber erstmal wieder von ihrem Kind trennen. Weitere drei Punkte in der Gruppe H könnten den Schmerz dann wenigstens ein wenig lindern.