Leupolz fällt für die EM aus - aus dem schönsten Grund

Die deutsche Frauen-Nationalelf muss bei der EM 2022 in England auf Melanie Leupolz verzichten. Die Chelsea-Legionärin erwartet Nachwuchs.

Wie der FC Chelsea mitteilte, hat Leupolz am Montag ihre Mitspielerinnen und das Trainerteam über ihre Schwangerschaft informiert. Die 27-Jährige wird zwar weiterhin am Trainingsbetrieb teilnehmen, aber in der restlichen Saison keine Pflichtspiele mehr bestreiten.

Damit steht Leupolz auch der deutschen Frauen-Nationalelf für die EM 2022 vom 6. bis 31. Juli in England nicht zur Verfügung. Der Rekord-Titelträger wird in der Gruppe B mit der Partie gegen Dänemark in das Turnier eingreifen. Am 12. Juli geht es mit Spanien gegen einen der Top-Favoriten,, zum Abschluss der Gruppenphase treffen die deutschen Frauen auf Finnland (16. Juli).

Für sie beginnt jetzt erst mal ein spannendes und wunderschönes weiteres neues Kapitel in ihrem Leben, dafür wünsche ich ihr von Herzen alles Gute. Martina Voss-Tecklenburg

"Ich freue mich sehr für Melly, weil das für sie persönlich natürlich eine tolle Nachricht ist. Für sie beginnt jetzt erst mal ein spannendes und wunderschönes weiteres neues Kapitel in ihrem Leben, dafür wünsche ich ihr von Herzen alles Gute", wird Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf der DFB-Seite zitiert. Allerdings reißt das Fehlen der 27-Jähriger sportlich eine Lücke in den Kader: "Natürlich ist es für uns gerade auch hinsichtlich der EM ein herber Verlust, aber das ist in dieser Situation nicht entscheidend, sondern die gemeinsame Freude mit ihr über ihr ganz persönliches Glück."

Leupolz wurde beim SC Freiburg ausgebildet, im Jahr 2014 wechselte sie zum FC Bayern. Mit den Münchnerinnen wurde sie zweimal Deutscher Meister (2015, 2016). Sie durchlief nahezu sämtliche Auswahlteams beim DFB. Mit dem Gewinn der Europameisterschaften 2013 sowie dem Triumph bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro konnte sie bereits große Erfolge feiern. Mit aktuell 75 Länderspielen (13 Tore) gehört sie zu den erfahrenen Spielerinnen im Kader von Voss-Tecklenburg.

