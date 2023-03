Leupolz: "Die WM wird sicher ein Thema sein"

Ende Januar feierte Melanie Leupolz beim FC Chelsea nach ihrer Babypause ihr Comeback. Im Sommer will die 28-Jährige zur WM nach Australien und Neuseeland.

"Die Weltmeisterschaft wird sicher ein Thema werden, dafür will ich mich bei Chelsea bestmöglich präsentieren und mich wieder empfehlen", sagte die 28-Jährige dem Nachrichtenportal "t-online" und ergänzte: "Der Fokus jetzt liegt aber auf meinen Leistungen bei Chelsea. Dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt."

Leupolz hatte im vergangenen März ihre Schwangerschaft publik gemacht, im Oktober 2022 kam ihr erstes Kind auf die Welt. Ende Januar feierte sie ihr Comeback bei Chelsea. "Der Fokus jetzt liegt aber auf meinen Leistungen bei Chelsea. Dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt", sagte die Olympiasiegerin von 2016.

Um ihr WM-Chancen zu wahren, hofft Leupolz, "viel Einsatzzeit bei Chelsea zu bekommen". Das habe oberste Priorität, um "wieder in absolute Topform zu kommen." Chelsea ist Doublesieger in England und führt die Women's Super League nach 15 Spieltagen mit zwei Punkten vor Manchester United an. Auch im FA Cup stehen die Blues im Halbfinale, in der Vorschlussrunde der Champions League heißt am Mittwoch (18.45 Uhr) der Gegner Olympique Lyon.

Bundestrainerin Voss-Tecklenburg wird nach London reisen

"Wir haben im März viele wichtige Spiele und wir wollen am Ende der Saison Titel in den Händen halten", sagte Leupolz. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte bereits angekündigt, sich persönlich in London ein Bild vom Leistungsstand der 75-maligen Nationalspielerin zu machen.

Ein Mitwirken von Leupolz würde für Voss-Tecklenburg eine Alternative im Mittelfeld bedeuten. Dort fehlt bei der WM vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland bereits Dzsenifer Marozsan. Die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon hatte erst letzte Woche ihren Rücktritt verkündet und wird im Freundschaftsspiel am 11. April in Nürnberg gegen Brasilien ihren offiziellen Abschied feiern. Bei der WM in Down Under trifft die deutsche Nationalelf in der Gruppe H auf Marokko (24. Juli), Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August).

jer