Leuchter "geehrt" wegen Nominierung für Welthandballerin-Wahl

Viola Leuchter ist eine der Durchstarterinnen des vergangenen Jahres. Die Linkshänderin kann nun sogar bei der Welthandballerin-Wahl absahnen. Zudem deutet sie ihr baldiges Comeback an.

Bei der Handball-WM 2023 in Dänemark, Norwegen und Schweden zog sich Viola Leuchter im Spiel um Platz 5 eine Knieverletzung zu. Seitdem fehlt sie ihrem Verein TSV Bayer 04 Leverkusen in der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF).

Nach fünf Jahren wird die 19-Jährige die Werkselfen nach dem Saisonende gemeinsam mit Mareike Thomaier Richtung SG BBM Bietigheim, die in der Spielzeit 2024/2025 unter dem Namen HB Ludwigsburg antreten werden, verlassen. Aktuell arbeitet Leuchter an ihrem Comeback, steht bei der IHF auch zur Wahl zur "Young Female World Player of the year 2023".

Leuchter glänzt bereits in der Jugend

Viola Leuchter begann ihre Karriere beim TV Weiden und wechselte später zum BTB Aachen. 2019 schloss sie sich dann dem TSV Bayer 04 Leverkusen an. Mit den Juniorelfen wurde sie 2021 in Leipzig Deutscher Vizemeister, 2022 gewann sie beim Heim-Final Four die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft.

Mit der U17-Nationalmannschaft gewann Leuchter 2021 die Silbermedaille bei der Europameisterschaft. 2022 wurde die gebürtige Aachenerin ins All-Star-Team gewählt und ausgezeichnet.

Am 3. März gab Viola Leuchter ihr Debüt in der deutschen Nationalmannschaft der Frauen. Bei der WM, bei der Leuchter 25 Treffer für die DHB-Auswahl erzielte, wurde sie von der IHF als beste junge Spielerin ausgezeichnet.

Leuchter will nochmal für Leverkusen spielen

Noch bis Montag kann man bei der IHF für Viola Leuchter voten. Die 19-Jährige wurde für die Wahl zur "Young Female World Player of the year 2023" nominiert. Neben Leuchter stehen noch die Französin Léna Grandveau und die Tschechin Charlotte Cholevová zur Wahl. "Gerechnet habe ich damit nicht, fühle mich aber geehrt und freue mich natürlich über die Nominierung", sagt Viola Leuchter über die überraschende Nominierung.

Im Vordergrund steht für die 19-Jährige allerdings die Reha und die Rückkehr auf das Spielfeld. "Mir geht es schon viel besser. In der Reha bin ich in den besten Händen und habe schon viele Schritte nach vorne getan. Ich durfte schon das erste Mal wieder laufen, kann vielleicht schon bald wieder ins Training einsteigen", sagt Viola Leuchter.

Nicht gänzlich schließt die Linkshänderin aus, dass sie vor ihrem Wechsel in den Süden der Republik noch einmal ein Spiel für ihren aktuellen Verein TSV Bayer 04 Leverkusen bestreitet. "Ich hoffe natürlich, dass ich noch einmal mit meiner Mannschaft zusammenspielen kann und momentan scheint das auch nicht unrealistisch zu sein. Trotzdem will ich mir keinen Zeitdruck machen und dem Knie die Zeit geben, die es braucht", sagt Leuchter.

Leuchter will in Ludwigsburg angreifen

Fünf Jahre lang war die Aachenerin in Leverkusen aktiv und entwickelte sich in dieser Zeit zur wurfgewaltigen Rückraumspielerin. Deshalb blickt Leuchter natürlich sehr positiv zurück. "Es waren unfassbar tolle Jahre. Ich bin in diesem Verein groß geworden und habe dort viele tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich viel erleben durfte und, die mich hoffentlich auch in der Zukunft, weiter begleiten werden. Leverkusen wird immer ein Stück Heimat bleiben", sagt die 19-Jährige.

Dabei freut sie sich aber auch auf ihre Zukunft und neue Herausforderung in Bietigheim bzw. Ludwigsburg: "Das wird natürlich eine ganz neue Herausforderung, aber ich freue mich schon sehr auf die Zeit. Ich möchte mich so gut es geht weiterentwickeln, sportlich und persönlich. Im Moment ist mein Ziel, wieder komplett auf die Beine zu kommen, dann sehen wir weiter."