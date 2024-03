Letztes Rennen abgesagt: Odermatt auch Abfahrts-Gesamtsieger

Das finale Rennen im Kampf um die Abfahrts-Kugel zwischen Marco Odermatt und Cyprien Sarrazin sollte auch das letzte der Saison sein. Am Ende machte das Wetter dem Spektakel einen Strich durch die Rechnung. Odermatt sicherte sich dadurch die nächste Kristallkugel.

Das letzte Rennen der alpinen Ski-Saison ist dem Wetter zum Opfer gefallen, der Schweizer Marco Odermatt hat damit auch den Abfahrts-Weltcup gewonnen. Nachdem der Start dreimal verschoben worden war, sagten die Veranstalter die Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm in Österreich am Sonntag schließlich ab. Aufgrund von Schneefall und Wind wäre die Sicherheit der Athleten nicht gewährleistet gewesen, hieß es.

Odermatt lag in der Abfahrtswertung vor dem Saisonfinale 42 Punkte vor Cyprien Sarrazin. Der Franzose, der im Januar die beiden Rennen auf der legendären Streif in Kitzbühel gewonnen hat, war der einzige Verfolger, den der 26-Jährige noch zu fürchten hatte.

Odermatt kopiert den Herminator

Nachdem er schon den Gesamtweltcup sowie die Disziplinwertungen im Riesenslalom und im Super G für sich entschieden hat, beendet Odermatt seine herausragende Saison nun mit vier Trophäen. Zuletzt war dieses Kunststück im alpinen Männer-Bereich dem Österreicher Hermann Maier in den Jahren 2000 und 2001 gelungen. Odermatt fuhr in diesem Winter 13 Weltcup-Siege und insgesamt 20 Podestplätze ein.

Deutsche Athleten hatten sich in den schnellen Disziplinen für das Saisonfinale in Saalbach-Hinterglemm nicht qualifiziert.