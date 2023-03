Letztes Montagsspiel in Meppen: DFB terminiert alle Drittliga-Spiele zeitgenau

Der DFB hat am Donnerstag die restlichen Drittliga-Spiele in dieser Saison zeitgenau terminiert. Damit steht auch fest, wo das letzte Montagsspiel stattfinden wird.

Unterstützung am Montag: Die Fans des SV Meppen sind am 22. Mai gefragt. IMAGO/Werner Scholz

Dass am 38. und letzten Spieltag alle zehn Partien zeitgleich angepfiffen werden (Samstag, 27. Mai, 13.30 Uhr), war schon klar. Neu sind die zeitgenauen Termine vom 35. bis 37. Spieltag der 3. Liga.

Der 35. Spieltag wird am Freitag, 5. Mai, in Duisburg eröffnet, wo der MSV den FC Erzgebirge Aue empfängt. Einen Tag später kommt es unter anderem zum richtungsweisenden Kellerduell zwischen dem SV Meppen und Rot-Weiss Essen. Der Montagabend, 8. Mai, gehört dem SC Verl und VfL Osnabrück.

Auch am 36. Spieltag ist der MSV Duisburg am Freitag im Einsatz. Die Meidericher gastieren am 12. Mai beim FC Ingolstadt. Das Sachsenduell zwischen dem FSV Zwickau und Dynamo Dresden ist für Samstag terminiert. Am Sonntag (13 Uhr) begrüßt Essen 1860 München, eine Stunde später spielt Osnabrück gegen Meppen. Aue tritt am 15. Mai in seinem ersten Montagsheimspiel der Saison gegen Borussia Dortmund II an.

Sicherheitsvorgaben bestimmen 37. Spieltag

Die Freitagspartie des 37. Spieltags zwischen 1860 und dem SV Waldhof Mannheim folgt bei der Ansetzung einer Vorgabe der zuständigen Sicherheitsbehörden. Gleiches gilt für die Begegnung des VfB Oldenburg gegen Zwickau am Sonntag, 21. Mai, und das Spiel der Meppener gegen Dresden am Montag, 22. Mai. Beide Terminierungen waren aufgrund der Sicherheitsvorgaben alternativlos, heißt es von Seiten des DFB.

Ab 2023/24 ein Sonntagsspiel mehr

Bei der Begegnung Meppen gegen Dresden handelt es sich um das letzte Montagsspiel in der 3. Liga. Mit Beginn der neuen Medienrechte-Periode ab der kommenden Saison wird sich der Regelspieltag in der 3. Liga nur noch von Freitag bis Sonntag erstrecken. Statt des Montagsspiels wird dann in jeder Woche eine dritte Partie sonntags ausgetragen (19.30 Uhr).

Alle Spiele der 3. Liga sind live und in voller Länge bei "MagentaSport" zu sehen. In der aktuellen Saison überträgt der Sender freitags, sonntags und montags exklusiv live. Samstags zeigen die Dritten Programme der ARD im Free-TV ausgewählte Spiele zusätzlich live.