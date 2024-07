Letztes Highlight im "alten Wohnzimmer": Viktoria Berlin zieht für DFB-Pokal-Spiel um

Der FC Viktoria Berlin kehrt im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg in sein "altes Wohnzimmer" zurück. Es ist wohl das letzte große Highlight im altehrwürdigen Jahn-Sportpark.

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga 2021 hatte der FC Viktoria Berlin seine Heimspiele im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Prenzlauer Berg) ausgetragen. Im Januar 2023 kehrte der Klub nach dem Abstieg in die Regionalliga Nordost jedoch ins Stadion Lichterfelde zurück. Nun wird der Jahn-Sportpark erneut Heimat der Himmelblauen - zumindest für einen Nachmittag. Denn das Erstrunden-Spiel der Berliner im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg soll am 18. August (Anstoß 13 Uhr) im "alten Wohnzimmer" stattfinden.

"Wir sind sehr stolz darauf, Berlin als Landespokal-Sieger in diesem attraktiven Wettbewerb vertreten zu dürfen", richtet Geschäftsführer Rocco Teichmann den Blick auf das Highlight-Match. Die Gespräche mit der Berliner Senatsverwaltung über den Umzug seien sehr partnerschaftlich gewesen. "Wir freuen uns darauf, noch einmal im Jahn-Sportpark auflaufen zu dürfen", so Teichmann weiter.

Abriss im Herbst

Es könnte das letzte große Match im Jahn-Sportpark sein, der 1951 erbaut wurde und DDR-Oberliga-Meister sowie zahlreiche Leichtathletik-Weltrekorde erlebte. Im Herbst wird das denkwürdige Stadion abgerissen. Auf gleicher Fläche wird ein neues, modernes Stadion entstehen.

Das DFB-Pokal-Spiel gegen Augsburg werde also in die Geschichte eingehen, so Teichmann. "Wir hoffen darauf, dass möglichst viele Zuschauer in den Jahn-Sportpark kommen und uns unterstützen. Unsere junge Mannschaft wird auf jeden Fall alles reinwerfen, um den Bundesliga-Klub zu ärgern und ihm ein Bein zu stellen."