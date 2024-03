Letztes Gruppenspiel zwischen Aalborg und Kielce endet Unentschieden

Der Kampf um die Tabellenspitze zwischen Kiel und Aalborg wurde durch den souveränen Sieg des THW gegen HC Zagreb (33:22) am letzten Spieltag der Gruppenphase vorzeitig entschieden. Durch ein 35:35 (15:18) gegen Kielce sicherte sich Aalborg den zweiten Tabellenplatz. Kielce lieferte einen harten Kampf ab, aber am Ende reicht es nur zu einem Punkt und dem vierten Platz.

Sowohl Aalborg als auch Kielce wussten schon vor Anpfiff um die Tabellensituation in Gruppe A: Die Dänen konnten Kiel nicht mehr vom ersten Tabellenplatz vertreiben und für die Gäste aus Polen hätte selbst ein Sieg nicht mehr zu Platz drei gereicht.

Auf beiden Seiten fehlten aus verschiedenen Gründen wichtige Spieler. Aalborg spielte ohne Mikkel Hansen und Niklas Landin. Kielce reiste mit nur 11 Feldspielern nach Dänemark - ohne Andreas Wolff, Szymon Sicko, Nicolas Tournat, Artsem Karalek und Tomasz Gebala.

Torreicher Kampf

Dennoch hielt Kielce ab dem 10:9 in der 18. Minute einen konstanten Vorsprung, den sie zu Beginn der zweiten Halbzeit auf fünf Tore ausbauten. Der Vorsprung der Gäste begann jedoch zu schrumpfen, vor allem nachdem Toptorjäger Dylan Nahi in der 51. Minute eine Rote Karte erhielt. Sechs Minuten vor Schluss führte Kielce noch mit zwei Toren (32:30).

Mads Hoxer erzielte vier seiner 12 Tore für Aalborg zwischen der 55. und 58. Minute, glich zweimal aus und brachte Aalborg erstmals seit dem 6:5 wieder in Führung (34:33, 57.). Kurz vor Schluss glich Daniel Dujshebajev zum 35:35 aus und der direkte Freiwurf in Aalborgs letztem Angriff wurde von Kielces Torhüter Sandro Mestric pariert.

Gerechtes Unentschieden?

"Wir haben ein tolles Handballspiel in einer extrem guten Atmosphäre in unserer Arena gespielt. Natürlich sind wir froh über den Punkt. Am Ende haben wir weiter gekämpft und freuen uns über den zweiten Platz in der Gruppe und dass wir bereit für das Viertelfinale sind", fasst Aalborgs Trainer Stefan Madsen nach dem Spiel zusammen.

Auch Kielce-Coach Talant Dujshebaev ist nicht ganz unzufrieden mit dem Punkt. "Heute war ein ganz besonderes Spiel für uns, um zu zeigen, dass wir auch gegen eine so gute Mannschaft wie Aalborg gut spielen können. Natürlich fehlten ihnen wichtige Spieler, aber für unsere jungen Spieler war es etwas Besonderes, diese Erfahrung machen zu können."

Kielce trifft in den Play-Offs nun auf den Fünften der Gruppe B. Dieser wird am heutigen Donnerstagabend (07.03.) noch endgültig ermittelt. Sowohl Montpellier als auch GOG Håndbold können noch Fünfter werden. Mit Platz zwei qualifizierte sich Aalborg direkt für das Viertelfinale. Der Gegner wird in den Play-Offs erst noch ausgespielt. Pick Szeged trifft als Sechster der Gruppe A auf den Dritten der Gruppe B, also entweder den SC Magdeburg oder Telekom Veszprem.