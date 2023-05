Letztes DTTB-Ass scheidet aus: Han Ying unterliegt im WM-Viertelfinale

Das Finalwochenende der Tischtennis-WM im südafrikanischen Durban wird ohne deutsche Beteiligung über die Bühne gehen. Als letzte Vertreterin des DTTB schied Han Ying im Viertelfinale aus.

Die Europe-Top-16-Siegerin Ying unterlag in ihrem Einzel der chinesischen Weltranglistenersten Yingsha Sun erwartungsgemäß, 0:4 hieß es schlussendlich. Damit wurde Sun einmal mehr zur Endstation für die 40-jährige Abwehrspezialistin des DTTB. Bereits bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 und der folgenden WM in Houston hatte die Chinesin Ying geschlagen.

Ying schreibt Geschichte - Doppel holt Medaille

Dennoch ist das Abschneiden Yings als ein Erfolg zu werten. Erstmals seit 24 Jahren zog eine DTTB-Spielerin wieder in ein WM-Viertelfinale ein. Zuletzt war dies 1999 in Eindhoven der ebenfalls aus China stammenden Jing Tian-Zörner gelungen.

Die Gesamtbilanz des deutschen Teams steht somit bereits vor den letzten Spielen der WM in Durban fest: Eine Bronzemedaille bringt der DTTB mit nach Hause. Diese gab es für das neu formierte Doppel Patrick Franziska/Dimitrij Ovtcharov. Im Halbfinale waren die beiden den südkoreanischen Vize-Weltmeistern Woojin Jang und Jonghoon Lim mit 2:3 unterlegen gewesen.